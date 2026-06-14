Norberto Mourão conquista título europeu em Montemor-o-Velho e faz história na paracanoagem portuguesa

Norberto Mourão voltou este domingo a escrever uma página dourada no desporto português ao conquistar o título europeu na classe adaptada VL2 200 metros, nos Campeonatos da Europa de Canoagem disputados em Montemor-o-Velho. Perante o público português e numa das provas mais aguardadas da competição, o atleta luso impôs-se com autoridade, cruzando a meta em 52,242 segundos e estabelecendo um novo recorde europeu da distância.A vitória permitiu ao canoísta português alcançar um feito de enorme relevância internacional: o tricampeonato europeu consecutivo na disciplina, depois dos títulos conquistados em 2024, em Szeged, e 2025, em Racice. Com este triunfo, Norberto Mourão soma agora quatro medalhas de ouro em Campeonatos da Europa, reforçando o estatuto de uma das maiores referências da paracanoagem europeia.A final foi decidida por diferenças mínimas, refletindo o elevado nível competitivo da prova. O espanhol Higinio Rivero terminou na segunda posição, a apenas 100 milésimos de segundo do português, enquanto Roman Serebriakov, atleta russo a competir sob bandeira neutra, fechou o pódio a 590 milésimos do vencedor.A conquista ganha ainda maior simbolismo por ter acontecido em solo nacional, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, perante adeptos portugueses e familiares do atleta, num ambiente de grande emoção. Aos 45 anos, Norberto Mourão voltou a demonstrar a capacidade competitiva que o tornou numa referência da modalidade, confirmando a excelente resposta competitiva após uma participação menos conseguida na Taça do Mundo disputada recentemente na Alemanha.Medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, o atleta português já tinha assumido antes da final a ambição de defender o título europeu, apesar do elevado nível dos adversários. O desfecho confirmou a confiança do canoísta, que não só revalidou o cetro continental como elevou a fasquia da modalidade ao estabelecer uma nova melhor marca europeia..Fernando Pimenta conquista bronze nos Europeus de Canoagem em Montemor-o-Velho