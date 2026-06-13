Fernando Pimenta conquista bronze nos Europeus de Canoagem em Montemor-o-Velho

Fernando Pimenta conquistou este sábado, 13 de junho, a medalha de bronze na prova de K1 1000 metros dos Campeonatos da Europa de Canoagem, que decorrem em Montemor-o-Velho, assegurando assim o primeiro pódio de Portugal na competição continental. O atleta português terminou a final na terceira posição, depois de uma regata em que liderou durante grande parte do percurso, mas acabou por ser ultrapassado nos metros finais.O triunfo pertenceu a Uladzislau Kravets, atleta neutro autorizado a competir sem bandeira nacional, que cruzou a meta com o tempo de 3.24,311 minutos. O húngaro Balint Kopasz terminou na segunda posição, enquanto Fernando Pimenta fechou o pódio ao completar a prova em 3.25,316 minutos, a pouco mais de um segundo do vencedor.Campeão europeu em título na distância, o canoísta de Ponte de Lima entrou na competição com o objetivo de renovar a conquista alcançada em 2025, mas acabou por não conseguir manter o ritmo na fase decisiva da corrida. Ainda assim, a medalha representa mais um marco na carreira do atleta português, reforçando um palmarés já amplamente reconhecido no panorama internacional da modalidade..Após a prova, Fernando Pimenta revelou sentimentos mistos relativamente ao resultado, sublinhando a satisfação pela conquista de uma medalha, mas admitindo alguma frustração por não ter alcançado a vitória. O atleta destacou ainda a importância de oferecer um motivo de celebração ao público português e à região anfitriã da competição.O bronze agora conquistado representa o 182.º pódio internacional da carreira de Fernando Pimenta, que continua em competição nos Europeus de Montemor-o-Velho. O português tem ainda pela frente a final de K1 500 metros, agendada para este sábado, e a decisão de K1 5000 metros, marcada para domingo, mantendo intactas as aspirações de aumentar o número de medalhas nesta edição do campeonato..Montemor-o-Velho recebe elite europeia da canoagem após obras no centro náutico afetado pelas tempestades.Fernando Pimenta conquista mais um título de campeão do mundo de canoagem.Canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta tetracampeões do Mundo de K2 maratonas