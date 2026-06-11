Montemor-o-Velho recebe elite europeia da canoagem após obras no centro náutico afetado pelas tempestades

Portugal volta a assumir um lugar de destaque na canoagem internacional com o arranque, esta quinta-feira, 11 de junho, do Campeonato da Europa de Canoagem de Velocidade, Paracanoagem e Masters. A competação decorre até domingo no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra. Estão reunidos 597 atletas de 39 países, numa das maiores edições europeias de sempre da modalidade, devolvendo ao país o protagonismo num palco já reconhecido internacionalmente pelas condições de excelência para as provas de águas calmas. A realização do campeonato chegou, contudo, a estar envolta em incerteza. O Centro Náutico de Montemor-o-Velho sofreu danos significativos na sequência das tempestades e inundações que atingiram a região no início do ano, obrigando a uma intervenção acelerada para garantir a recuperação da infraestrutura. Quatro meses depois dos estragos, a organização confirmou que o recinto está pronto e reúne as condições necessárias para acolher a elite europeia da modalidade, resultado de um esforço conjunto entre a Federação Portuguesa de Canoagem, o município de Montemor-o-Velho e o Governo. O simbolismo da prova ultrapassa, por isso, a dimensão desportiva. Para Montemor-o-Velho, habituado a receber grandes eventos internacionais de canoagem, este Europeu representa também um sinal de recuperação e afirmação do território. A expectativa local é elevada, tanto pelo impacto económico esperado como pela projeção internacional do concelho, numa prova que mobiliza centenas de atletas, equipas técnicas, dirigentes e familiares ao longo de quatro dias de competição. Dentro de água, Portugal apresenta-se com uma comitiva de 26 atletas, cinco dos quais em paracanoagem, combinando experiência e renovação num Europeu onde o objetivo passa por discutir finais e lutar por medalhas. O principal destaque volta a recair sobre Fernando Pimenta, a maior figura da canoagem portuguesa da atualidade e um dos nomes mais respeitados do circuito internacional. O atleta minhoto chega a Montemor-o-Velho em excelente momento de forma, depois de conquistar recentemente duas medalhas de ouro na Taça do Mundo de Szeged, nas provas de K1 1000 metros e K1 5000 metros, reforçando o estatuto de um dos principais candidatos aos lugares do pódio nas distâncias de fundo e meio-fundo. .As ambições portuguesas não se esgotam, no entanto, em Pimenta. João Ribeiro e Messias Baptista surgem igualmente entre as embarcações nacionais com maior potencial competitivo, depois de resultados consistentes em provas internacionais recentes, incluindo um pódio na Taça do Mundo disputada na Hungria. A seleção portuguesa espera ainda beneficiar do conhecimento do canal de Montemor-o-Velho, onde muitos dos atletas treinam regularmente e onde Portugal já conquistou resultados expressivos noutras grandes competições. No plano internacional, os principais favoritos continuam a ser as seleções tradicionalmente dominadoras da canoagem de velocidade europeia. Hungria, Alemanha, Espanha e Polónia chegam a Portugal com equipas recheadas de campeões olímpicos, mundiais e europeus, prometendo elevar o nível competitivo de uma prova que abre um novo ciclo internacional e assume especial relevância na afirmação das principais potências da modalidade..Fernando Pimenta: “Quem apoia os atletas continua a ser penalizado fiscalmente. Isso não faz sentido”.Fernando Pimenta conquista mais um título de campeão do mundo de canoagem