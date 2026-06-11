Montemor-o-Velho recebe elite europeia da canoagem após obras no centro náutico afetado pelas tempestades
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Montemor-o-Velho recebe elite europeia da canoagem após obras no centro náutico afetado pelas tempestades

Campeonato da Europa de Canoagem de Velocidade arranca esta quinta-feira em Portugal com 597 atletas de 39 países. Fernando Pimenta lidera ambições portuguesas.
Cecília Carmo
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