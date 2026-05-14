Fernando Pimenta: “Quem apoia os atletas continua a ser penalizado fiscalmente. Isso não faz sentido”
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Fernando Pimenta: “Quem apoia os atletas continua a ser penalizado fiscalmente. Isso não faz sentido”

Entre medalhas, sacrifícios e família, Fernando Pimenta fala sobre a pressão da alta competição, o papel do treinador Hélio Lucas e a necessidade urgente de mudar o mecenato em Portugal
Cecília Carmo
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