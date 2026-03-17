Noite de glória em Alvalade: Sporting continua na Champions

Numa noite memorável em Alvalade, o Sporting protagonizou uma reviravolta emocionante diante do Bodø/Glimt, garantindo o apuramento após uma exibição marcada por intensidade, eficácia e grande apoio nas bancadas. Depois da desvantagem trazida da primeira mão, os leões entraram em campo conscientes da necessidade de marcar e assumiram desde cedo o controlo da partida. Com uma atuação sólida e determinada ao longo dos 90 minutos e do prolongamento, a equipa leonina conseguiu dar a volta à eliminatória e confirmar a passagem aos quartos de final. Na primeira parte o Sporting entrou determinado e assumiu desde cedo o controlo das operações, procurando reduzir a desvantagem na eliminatória. A equipa leonina mostrou intensidade nos minutos iniciais e criou várias situações de perigo junto da baliza norueguesa, com destaque para as iniciativas ofensivas de Trincão e Pedro Gonçalves, que estiveram entre os jogadores mais interventivos no ataque verde e branco.Apesar das oportunidades criadas, o Sporting apenas conseguiu traduzir a superioridade no marcador aos 34 minutos. Na sequência de um pontapé de canto cobrado por Trincão, Gonçalo Inácio elevou-se acima da defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes, sem hipóteses para o guarda-redes do Bodo/Glimt, colocando os leões em vantagem na partida.O momento teve ainda um significado especial para o central leonino. Gonçalo Inácio cumpriu o jogo 250 ao serviço do Sporting em todas as competições e atingiu também um novo marco na Liga dos Campeões, ao tornar-se o jogador com mais partidas disputadas pelo clube na prova, somando 29 jogos e ultrapassando o registo de Matheus Reis.Até ao intervalo, o Sporting manteve a pressão ofensiva e procurou ampliar a vantagem, enquanto o Bodo/Glimt tentou resistir à intensidade leonina e conservar a diferença mínima no marcador. .A segunda parte em Alvalade foi marcada por uma forte reação do Sporting, que entrou determinado em reduzir a desvantagem na eliminatória frente aos noruegueses. A equipa visitante tentou surpreender nos minutos iniciais, com Sondre Fet a protagonizar uma boa iniciativa individual dentro da área, obrigando Rui Silva a uma intervenção atenta. No entanto, rapidamente o Sporting voltou a assumir o controlo da partida e começou a acumular situações de perigo, sobretudo através do corredor direito, onde Geny Catamo foi uma das figuras mais influentes.Aos 48 minutos, o internacional moçambicano teve uma excelente oportunidade para fazer o segundo golo, mas atirou ao lado da baliza defendida por Nikita Haikin. O esforço acabou por ser recompensado aos 61 minutos. Geny Catamo lançou Luis Suárez em profundidade e o avançado cruzou para a área, onde Pedro Gonçalves apareceu em boa posição para finalizar e fazer o 2-0, reduzindo a desvantagem na eliminatória e reacendendo a esperança nas bancadas de Alvalade..Aos 75 minutos chegou o momento decisivo. Após análise do VAR, foi assinalada grande penalidade a favor do Sporting, depois de Fredrik Bjørkan tocar a bola com a mão dentro da área. Chamado à marca dos onze metros, Luis Suárez não desperdiçou a oportunidade e fez o 3-0 em Alvalade, empatando a eliminatória no agregado e fazendo explodir o estádio, que voltou a acreditar na reviravolta.Até final do tempo regulamentar, o Sporting continuou por cima e tentou completar a remontada, perante um Bodø/Glimt mais recuado e preocupado em segurar o resultado que levava a decisão para tempo extra. .Aos 2 minutos do prolongamento o Sporting voltou a criar perigo e, após um cruzamento de Daniel Bragança que gerou confusão na área, Trincão reagiu primeiro e serviu Maxi Araújo, que de primeira atirou para o fundo das redes e confirmou o quarto golo.Na reta final o Sporting ainda garantiu o quinto golo por Rafael Nel. O jovem avançado foi servido por Daniel Bragança e fechou a contagem que ditou uma mão cheia de golos em Alvalade, perante um adversário que nunca conseguiu superiorizar-se à equipa da casa.A equipa leonina mostrou personalidade, capacidade de reação e eficácia nos momentos decisivos, levando os adeptos a celebrar uma noite europeia que ficará certamente na memória verde e branca. O triunfo reforça a ambição do Sporting na competição e confirma a força do conjunto de Alvalade perante adversidades..Champions. Fazer história ou alimentar uma maldição, o desafio do Sporting com o Bodo/Glimt