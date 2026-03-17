O jogo da primeira mão na Noruega não correu bem ao Sporting.
O jogo da primeira mão na Noruega não correu bem ao Sporting.FOTO: Mats Torbergsen/EPA
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Champions. Fazer história ou alimentar uma maldição, o desafio do Sporting com o Bodo/Glimt

Leões têm de imitar a noite mágica com o Manchester United para conseguir pela segunda vez na história chegar aos quartos de final. Fases a eliminar na Liga dos Campeões têm sido pesadelo para o leão.
Carlos Nogueira
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