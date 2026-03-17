Champions. Fazer história ou alimentar uma maldição, o desafio do Sporting com o Bodo/Glimt

Repetir história para igualar um feito histórico. É esse o desafio que o Sporting tem pela frente esta terça-feira, às 17h45, no estádio José Alvalade, na receção ao Bodo/Glimt, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Na última quarta-feira, os surpreendentes noruegueses alcançaram uma vitória expressiva por 3-0 no Circulo Polar Ártico, gelando o sonho dos leões em chegar aos quartos de final da principal prova da UEFA pela segunda vez na sua história, repetindo o feito alcançado em 1982 quando chegaram a essa fase da prova depois de eliminarem os búlgaros do CSKA Sófia, tendo caído frente aos espanhóis da Real Sociedad, depois de um triunfo em Alvalade 1-0 (golo de Manuel Fernandes) e derrota em San Sebastián por 0-2 (golos de Larrañaga e José Mari Bakero).Noite mágica de Osvaldo SilvaQuando o sorteio ditou o Bodo/Glimt quase todos os sportinguistas terão imaginado que esse feito iria ser igualado, mas a visita à Noruega tudo mudou e agora será preciso um ambiente muito quente em Alvalade para derreter a barreira de gelo que separa os leões do apuramento. E não se pense que seria feito inédito, pois nas quatro eliminatórias anteriores que o Sporting perdeu por uma diferença de três golos na primeira mão, por uma conseguiu fazer magia, goleando o Manchester United por 5-0, em Alvalade, dando a volta a uma derrota de 1-4 sofrida em Old Trafford, onde brilhavam Nobby Stiles, Bobby Charlton, George Best ou Denis Law, que fez um hat-trick..A noite de 18 de Março de 1964 foi mágica e uma das páginas mais brilhantes da história do Sporting. O brasileiro Osvaldo Silva foi a estrela mais cintilante ao marcar três golos, complementado com os golos de Géo Carvalho e João Morais. O Sporting arrancava assim para a conquista da Taça das Taças, frente ao MTK Budapeste com o célebre "cantinho do Morais".O surpreendente VikingÉ neste exemplo que a equipa de Rui Borges tem de se inspirar, uma vez que nas outras três ocasiões as coisas não correram pelo melhor, a mais recente com o Borussia Dortmund, na época passada, no play-off de acesso ao oitavos de final da Champions, na qual os leões deitaram tudo a perder em casa com uma derrota 0-3, tendo depois empatado a zero na Alemanha. Houve ainda outras duas eliminatórias com os leões a perderem 0-3 fora de casa na primeira mão, ambas para a Taça UEFA/Liga Europa. Em fevereiro de 1968, nos oitavos de final, os leões foram surpreendidos pelo FC Zurique, não conseguindo em casa melhor que um triunfo por 1-0. Os mesmos resultados sucederam na primeira eliminatória de 1999/2000, com o desaire na… Noruega frente ao, até então, desconhecido Viking Stavanger, que definiu o destino dos leões que tinham na baliza um tal de Peter Schmeichel. O escândalo desta eliminatória foi tão grande que o treinador Giuseppe Materazzi acabou por ser despedido e substituído por Augusto Inácio, que levaria depois os leões à conquista do título, quebrando um jejum de 18 anos.Maldição para ser quebradaO Sporting vive uma espécie de maldição da fase a eliminar na Liga dos Campeões, desde que foi criada em 1992, afinal além do Bodo/Glimt e do Borussia Dortmund, anteriormente referidos, em 2022 caiu aos pés do Manchester City depois de uma goleada em casa por 0-5, em 2009 foram os famosos 1-7 aplicados pelo Bayern Munique em Alvalade, numa eliminatória que ficou em 12-1 e em que João Moutinho marcou no Allianz Arena o único golo leonino numa fase a eliminar.Apesar da dificuldade que enfrentam, os leões têm agora uma boa oportunidade de fazer do Bodo/Glimt um ponto de viragem nesta espécie de maldição, ainda que os noruegueses estejam a viver um sonho neste ano de 2026, durante o qual venceram todos os jogos que disputaram na Champions, com Manchester (3-1), Atlético de Madrid (2-1), Inter Milão (3-1 e 2-1) e Sporting (3-0), além de terem vencido a Supertaça da Noruega com o Molde (2-1). .Frederico Varandas reeleito presidente do Sporting com 89,47% dos votos