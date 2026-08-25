"Não prometemos medalhas, mas temos barcos para lutar pelos lugares da frente"

Portugal chega aos Campeonatos do Mundo de canoagem de velocidade de Poznań, na Polónia, com o peso dos resultados alcançados nos últimos anos, mas também com a ambição de voltar a estar entre as principais potências da modalidade. Ricardo Machado, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, não foge às expectativas criadas pelo desempenho dos atletas nacionais e admite que há embarcações com capacidade para discutir as medalhas, embora coloque como prioridade a obtenção de pontos importantes para o apuramento olímpico.

"Não fugimos dessa responsabilidade", garante, reconhecendo que os resultados recentes colocaram a fasquia elevada. Mas, numa competição particularmente relevante para o ranking de qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, há também contas que ultrapassam aquilo que acontecer no pódio em Poznań. "O objetivo principal é amealhar o maior número de pontos possível, para que possamos chegar ao fim do próximo ano e ter o maior número de barcos em termos de quotas de apuramento olímpico", explica Ricardo Machado.

A ambição por medalhas existe, naturalmente, sobretudo porque Portugal apresenta atletas e embarcações que já provaram ser capazes de competir com os melhores do mundo. O presidente da Federação prefere, porém, não transformar expectativas em promessas. "Nunca prometemos medalhas porque achamos que não podemos prometer aquilo que não depende só de nós", sublinha.

Ricardo Machado considera que a preparação portuguesa permite encarar a competição com confiança. "O nosso trabalho está feito, todas as condições que tiveram em termos de preparação foram dadas e os atletas estão num bom momento de forma", assegura, antes de recordar que os adversários fizeram exatamente o mesmo. Por isso, a pressão que acompanha a seleção é encarada com naturalidade. "É uma pressão positiva, é a pressão daquilo que têm sido os resultados deles e do seu trabalho."

A seleção portuguesa apresenta-se em Poznań com 16 atletas e com duas missões distintas. Se uma parte da equipa está preparada para discutir desde já os primeiros lugares, outra representa a aposta no futuro, sobretudo no setor feminino. "Temos aqui um grupo de atletas que objetivamente vai lutar pelos lugares da frente, é esse o objetivo deles e o nosso, não há que fugir a isso", assume Ricardo Machado, que destaca depois a presença de "atletas muito jovens" a quem a Federação pretende proporcionar competição e experiência internacional.

É uma renovação que o dirigente considera indispensável para prolongar a regularidade internacional da canoagem portuguesa. E o K4 masculino é apontado como exemplo dessa transição, juntando atletas mais jovens a outros mais experientes. Uma embarcação particularmente importante na avaliação da força de uma seleção. "Costumamos dizer que é no K4 que se mede a potência de um país", afirma.