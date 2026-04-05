Nice e Ajax assombram Francesco Farioli e o FC Porto na reta final do campeonato

Francesco Farioli volta a ser assombrado pelos falhanços épicos de final de época. Evitar perder um título nacional depois de mais uma grande temporada, como aconteceu quando orientou o Ajax (2024/25) e o Nice (2023/24) é o grande objetivo do treinador do FC Porto. Desta vez, Farioli, “gostaria de mudar o final” da história, e, para já, apesar de mais um desaire, os dragões continuam a ser os melhor posicionados para chegar ao título nacional nesta época de 2025/26.Com o empate diante do Famalicão (2-2), na noite de sábado, o FC Porto cedeu terreno na luta pelo título para os rivais, Sporting, agora a cinco pontos e menos um jogo feito, e o Benfica, que está a oito pontos de distância, mas pode igualar já hoje os leões no segundo lugar do campeonato, caso vença o Casa Pia (20h45, Sport TV1) no fecho da 28.º jornada da I Liga 2025/26. É verdade que Farioli tem um histórico de falhanços, mas também é indesmentível que tem apenas 37 anos e está a lutar pelo título pela terceira vez em três épocas consecutivas e três ligas diferentes. Na época passada, o italiano viu o seu Ajax dominar a época - esteve na liderança da 21.ª à 32.ª jornada - e chegou a gozar de uma vantagem de dez pontos sobre o PSV Eindhoven, que acabaria por lhe roubar o título. A equipa de Amesterdão entrou nos últimos cinco jogos (e 15 pontos em disputa) com nove pontos de vantagem, mas desabou física e emocional mente, perdendo dois jogos e empatando outros dois, entrando na derradeira jornada da Eredivisie atrás do rival de Eindhoven, que manteve a veia vencedora e acabou mesmo por sagrar-se campeão neerlandês. O desfecho da temporada deixou Farioli desolado e sem condições para se manter no comando do história clube dos Países Baixos, apesar do bom trabalho mostrado e reconhecido, como o próprio admitiu numa entrevista ao Corriere della Sera. “É indescritível. Posso citar oito bolas aos postes em dois jogos, golos sofridos no final dos jogos e outras circunstâncias incríveis. A este nível não se pode falar de má sorte, por isso, acrescento um certo cansaço e a arrogância típica de um clube dominante como o Ajax. Não sou nada supersticioso, mas naqueles dias devia ter andado com chifres, trevos e joaninhas”, confessou Farioli em setembro de 2025.Mas malapata de final de época já tinha tido um primeiro episódio, quando orientava os franceses do Nice, em 2023/24. O futebol da equipa orientada pelo italiano era de quem queria ser campeão. O clube andou quase metade da época a morder os calcanhares ao líder PSG na tabela da Ligue1, com apenas menos um ponto do que os multimilionários de Paris, mas a partir de fevereiro a equipa entrou numa espiral de autodestruição. O Nice sofreu seis derrotas em oito jogos e deixou de incomodar o PSG na luta pelo campeonato francês, acabando por cair para quinto lugar... a 19 pontos dos parisienses, que festejaram mais um título.FC Porto dominador na primeira volta do campeonatoEm junho de 2025, um dia depois de deixar o relvado em lágrimas, após o título perdido, o treinador deixou o Ajax e caiu em desgraça, segundo o próprio, junto dos grandes clubes europeus. Por isso quando André Villas-Boas o desafiou para treinar o FC Porto não hesitou. De dragão ao peito surpreendeu quem não o conhecia, com um futebol ofensivo, com muita posse de bola e pressionante.Os dragões dominaram o campeonato desde a primeira jornada e, durante a primeira volta da I Liga, tiveram sempre entre sete e dez pontos de vantagem, sobre Sporting e Benfica. Nas primeiras 18 rondas, a equipa portista venceu 17 e empatou uma. Só na segunda volta chegou a primeira e única derrota até agora (2-1, com o Casa Pia), mas depois disso cedeu pontos em mais três jogos, um deles, no sábado, com o Famalicão, diminuindo a margem de erro para cinco pontos, numa altura em que faltam seis jornadas para o fim da I Liga 2025/26. Os desaires do líder dão novo alento a sportinguista e benfiquistas na reta final do campeonato. Matematicamente qualquer um dos três ainda pode ser campeão nacional, uma vez que ainda estão 18 pontos em jogo e o FC Porto tem cinco de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting, e oito pontos sobre o terceiro, o Benfica, e sendo que os dois emblemas lisboetas têm um jogo a menos cada.Para já Francesco Farioli continua a ser o treinador melhor posicionado para festejar no fim e ganhar o duelo pessoal com Rui Borges (Sporting) e José Mourinho (Benfica) e acabar com essa malapata de final de temporada.isaura.almeida@dn.pt .FC Porto escorrega em casa com o Famalicão e pode ver Sporting e Benfica aproximarem-se (veja os golos)