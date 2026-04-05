Francesco Farioli, treinador do FC Porto
Francesco Farioli, treinador do FC PortoFOTO: MANUEL FERNANDO ARAÚJO/ LUSA
Desporto

Nice e Ajax assombram Francesco Farioli e o FC Porto na reta final do campeonato

Antigas equipas do italiano sofreram com finais de época desastrosas. Sporting e Benfica na expectativa de mais desaires portistas, que empataram e relançaram a luta pelo título nacional de futebol.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
I Liga
FC Porto
Futebol
Francesco Farioli

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt