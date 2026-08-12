Nandinho sugere que antigos jogadores ajudem os árbitros no VAR
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Nandinho sugere que antigos jogadores ajudem os árbitros no VAR

Treinador concorda com a linha da UEFA contra algumas análises excessivamente “microscópicas” e defende um VAR mais humano
Cecília Carmo
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