Shaquille O’Neal tinha apenas 28 anos quando decidiu fazer uma pós-graduação em “Estudos Gerais”.
Shaquille O’Neal tinha apenas 28 anos quando decidiu fazer uma pós-graduação em “Estudos Gerais”. FOTO: Shaquille O’Neal /Facebook
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Na NBA, mas com MBA. Atletas dos EUA apostam nos estudos

“Pensamento de longo prazo” e “ajuda na tomada de decisões em campo” são razões apontadas pelas estrelas profissionais americanas, como Charley Hughlett, da NFL, a estudar business online.
João Almeida Moreira
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