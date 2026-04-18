Na Liga Suíça o único clube que não foi campeão é o líder FC Thun... que na época passada estava na segunda divisão

É a grande sensação dos campeonatos europeus. Na I Liga da Suíça, 11 dos 12 participantes já se sagraram campeões nacionais. A única equipa ainda virgem é o FC Thun, que lidera o campeonato com 11 pontos de vantagem sobre o principal perseguidor, o St. Gallen, e ainda tem um jogo a menos.O facto de se estar na iminência de se coroar um campeão inédito já merece destaque, mas há outro fator que transforma a caminhada da equipa do cantão de Berna num autêntico conto de fadas: na época passada, competia na II Liga.Fundado a 1 de maio de 1898, o FC Thun nunca venceu sequer a Taça da Suíça, e passou os últimos cinco anos a competir no segundo escalão. Problemas financeiros colocaram o clube à beira da extinção, mas injeções de capital por parte do investidor chinês Chien Lee e do membro da direção Beat Fahrni garantiram a sobrevivência.Agora, confortável no 1.º lugar da classificação, o FC Thun já é comparado com o Leicester, que surpreendeu tudo e todos em 2015-16 ao sagrar-se campeão inglês. Terminada a primeira fase da liga, que consistiu num campeonato a três voltas entre as 12 equipas (33 jornadas), bastará ao conjunto liderado por Mauro Lustrinelli gerir a vantagem pontual na fase de apuramento de campeão, que se iniciará a 25 de abril e na qual os primeiros seis classificados da fase regular (FC Thun, St. Gallen, Lugano, Basileia, Sion e Young Boys) se defrontarão uma vez (cinco jornadas). Ou seja, haverá apenas 15 pontos em disputa.. Luso-suíço na equipa técnicaEmbora nunca tivesse conquistado um troféu, o FC Thun viveu um ano dourado em 2005, quando se sagrou vice-campeão helvético e conseguiu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo defrontado Arsenal, Ajax e Sparta Praga.Dessa equipa faziam parte o atual treinador, Mauro Lustrinelli, e o luso-suíço Nélson Ferreira, jogador com mais jogos na história do clube (380), que atualmente exerce a função de técnico-adjunto.Juntos moldaram uma equipa que, mesmo tendo o melhor ataque da liga (72 golos), prima pelo pragmatismo, não se importando de entregar a bola ao adversário e apostar no contra-ataque. “Se podemos marcar com dois passes, porque é que precisamos de fazer 10 ou 20 passes?”, questionou recentemente Lustrinelli em entrevista à BBC.Valorização de quase 180%Quando o campeonato suíço se iniciou, a 25 de julho do ano passado, o FC Thun tinha, segundo o portal especializado Transfermarkt, um plantel avaliado em 8,1 milhões de euros, o menos valioso da liga. Com o decorrer da prova, o valor da equipa subiu já 176,9%, estando atualmente estimado em 22,43 milhões. Ainda assim, é apenas o oitavo plantel mais valioso da liga, ainda bastante distante de Young Boys (65,68 milhões de euros), Basileia (57,4) ou Lugano (45,13). Os jogadores mais valiosos do FC Thun são o melhor marcador da equipa, o ponta de lança internacional macedónio Elmin Rastoder (24 anos), e o médio internacional jovem suíço Franz-Ethan Meichtry (20 anos), ambos avaliados em três milhões de euros. Dois nomes a reter...