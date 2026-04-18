FC Thun foi salvo com injeções de capital por parte do investidor chinês Chien Lee.
FC Thun foi salvo com injeções de capital por parte do investidor chinês Chien Lee.FOTO: FC Thun/Facebook
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Na Liga Suíça o único clube que não foi campeão é o líder FC Thun... que na época passada estava na segunda divisão

Clube do cantão de Berna, que nunca venceu sequer a taça nacional e até esteve à beira da extinção, lidera o campeonato com mais 11 pontos e menos um jogo que o 2.º classificado
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