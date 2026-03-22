Mundial da América do Norte vai bater recorde de apostas
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Mundial da América do Norte vai bater recorde de apostas

Há quatro anos, no Qatar, apostadores já gastaram fortunas. Especialistas do setor contam ao DN Sport que 2026 deve movimentar bem mais dinheiro graças ao Brasil.
João Almeida Moreira
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