Mundial da América do Norte vai bater recorde de apostas

As apostas desportivas crescem todos os anos e o Mundial de futebol é, por norma, a competição que mais atrai apostadores. Logo, pode apostar: a prova, disputada este ano nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de hoje a 83 dias, vai bater o recorde de dinheiro investido por apostadores na história do desporto.O número mágico? Mais de 35 mil milhões de dólares, valor gasto no Mundial do Qatar, de há quatro anos, segundo o Barclays. De acordo com o levantamento do banco britânico, essa quantia já foi 65% maior do que a do Mundial da Rússia, em 2018, até porque, de acordo com números da empresa de inteligência de apostas H2 Gambling Capital, a prova do Qatar foi a primeira desde o fim das restrições às apostas desportivas nos Estados Unidos.No Brasil, país cuja seleção mais vezes foi campeã mundial, cinco, o setor também foi regulamentado. “Creio que o cenário global será fortemente impactado por isso”, diz Pietro Cardia Lorenzoni, sócio do Betlaw, escritório de advocacia especializado na área.. “Com dois mercados gigantes abrindo as portas para os jogos online nos últimos anos - Estados Unidos e Brasil - é evidente que as bets crescerão ainda mais durante as próximas edições do torneio”, afirma Alex Rose, CEO da InPlaySoft, empresa internacional de tecnologia voltada para o setor das apostas desportivas.Por falar no Brasil, um estudo produzido pelo Grupo Globo, em parceria com a empresa Offerwise, fornecedora global especializada em pesquisa de mercado online, indica que o Mundial está entre os campeonatos em que os adeptos mais apostam (38%), atrás apenas das provas anuais regulares, como o Brasileirão (77%)“O Mundial, por outro lado, trata-se de um momento em que até aqueles que nem são tão interessados no desporto acompanham, torcem e se divertem com familiares e amigos gerando uma movimentação maior do que noutros períodos”, afirma Marco Tulio, CEO brasileiro da Ana Gaming, grupo que gere as marcas 7K, Cassino e Vera.Para Eduardo Biato, CSO da 1PRA1, patrocinadora do clube Avaí, “grande parte do volume apostado durante o Mundial vem justamente desse público ‘ocasional’”. “A combinação de emoção coletiva, calendário concentrado de jogos e alta exposição mediática transforma a prova num dos eventos mais apostados do mundo”.“O Mundial é o principal tema das rodas de conversa, tanto no mundo físico quanto no digital, por isso, para as casas, esse é um momento único, porque combina emoção, mobilização e frequência alta de jogos”, completa Ivan Dutra, CEO da Luck.bet.As projeções para 2026, torneio que terá 104 partidas no calendário, são, por isso, de novo recorde, uma vez que as apostas desportivas se tornaram parte da rotina das pessoas, com anúncios, animados por celebridades e jogadores, constantemente na TV e nas redes sociais, além de publicidade nas camisolas de muitas equipas desportivas e até no nome das próprias competições.“É um mercado que se tornou mais consolidado e ganhou o conhecimento do público por ter opções cada vez maiores não apenas na esfera esportiva mas também do entretenimento”, opina, por sua vez, Hans Schleier, diretor de marketing da empresa Casa de Apostas.