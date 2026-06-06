Mundial 2026: RTP, SIC e TVI garantem transmissão em sinal aberto dos jogos de Portugal

A RTP, a SIC e a TVI chegaram a acordo com a FIFA para a transmissão em sinal aberto de 20 jogos do Mundial de futebol de 2026, incluindo todos os encontros da seleção portuguesa, anunciaram este sábado, 6 de junho, os três operadores. Segundo um comunicado conjunto, citado pela Lusa, o pacote adquirido inclui também o jogo de abertura, as meias-finais e a final, além de vários encontros considerados decisivos ao longo das diferentes fases da competição.A distribuição dos jogos por cada estação ainda não foi divulgada, mas os operadores garantem que todos os encontros de Portugal poderão ser acompanhados gratuitamente pelos espectadores portugueses.O diretor de Desporto da RTP, Miguel Barroso, afirmou que o acordo permitiu "proteger o acesso livre e sem barreiras tecnológicas dos portugueses ao maior evento desportivo do ano", segundo o referido comunicado. Já Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, considerou tratar-se de uma "resposta inteligente e responsável" num mercado cada vez mais competitivo.Além dos três canais abertos, o Mundial deste ano também será transmitido na SporTV (que emite todas as partidas) e a LiveModeTV, plataforma de streaming recém-chegada a Portugal vinda do Brasil e que transmitirá as partidas da Seleção Nacional, além dos jogos "mais importantes" de cada diz, através do Youtube.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo disputa-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Portugal integra o Grupo K e estreia-se frente ao Congo, no dia 17, defrontando depois o Uzbequistão (23) e a Colômbia (28) na fase de grupos.Neste sábado, 6 de junho, a seleção comandada por Roberto Martínez enfrenta o Chile em amigável de preparação antes da viagem para a América. A partida será no Estádio do Jamor, às 18:45. nuno.tibirica@dn.pt.FIFA aumenta prémios do Mundial 2026 para valor recorde e Portugal já garantiu cerca de 12 milhões de euros.LiveModeTV quer revolucionar as transmissões desportivas: “O desporto é hoje o grande ativo do streaming”