Seleção Nacional terá transmissões em sinal aberto durante o Mundial 2026.
Seleção Nacional terá transmissões em sinal aberto durante o Mundial 2026. Foto: FPF
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Mundial 2026: RTP, SIC e TVI garantem transmissão em sinal aberto dos jogos de Portugal

Acordo com a FIFA inclui ainda o jogo de abertura, as meias-finais e a final da competição; canais abertos juntam-se a SporTV e LiveModeTV nas transmissões das partidas.
Nuno Tibiriçá
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A RTP, a SIC e a TVI chegaram a acordo com a FIFA para a transmissão em sinal aberto de 20 jogos do Mundial de futebol de 2026, incluindo todos os encontros da seleção portuguesa, anunciaram este sábado, 6 de junho, os três operadores.

Segundo um comunicado conjunto, citado pela Lusa, o pacote adquirido inclui também o jogo de abertura, as meias-finais e a final, além de vários encontros considerados decisivos ao longo das diferentes fases da competição.

A distribuição dos jogos por cada estação ainda não foi divulgada, mas os operadores garantem que todos os encontros de Portugal poderão ser acompanhados gratuitamente pelos espectadores portugueses.

O diretor de Desporto da RTP, Miguel Barroso, afirmou que o acordo permitiu "proteger o acesso livre e sem barreiras tecnológicas dos portugueses ao maior evento desportivo do ano", segundo o referido comunicado. Já Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, considerou tratar-se de uma "resposta inteligente e responsável" num mercado cada vez mais competitivo.

Além dos três canais abertos, o Mundial deste ano também será transmitido na SporTV (que emite todas as partidas) e a LiveModeTV, plataforma de streaming recém-chegada a Portugal vinda do Brasil e que transmitirá as partidas da Seleção Nacional, além dos jogos "mais importantes" de cada diz, através do Youtube.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo disputa-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Portugal integra o Grupo K e estreia-se frente ao Congo, no dia 17, defrontando depois o Uzbequistão (23) e a Colômbia (28) na fase de grupos.

Neste sábado, 6 de junho, a seleção comandada por Roberto Martínez enfrenta o Chile em amigável de preparação antes da viagem para a América. A partida será no Estádio do Jamor, às 18:45.

nuno.tibirica@dn.pt

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