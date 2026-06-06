Mário Aníbal destacou-se enquanto atleta de decatlo, tendo participado nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000.
Mário Aníbal destacou-se enquanto atleta de decatlo, tendo participado nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000.Gerardo Santos
Desporto

Mário Aníbal: “Prémio do atleta é o dobro daquele que é pago ao treinador. Eu só treino metade do tempo?”

Teve entrada atribulada na área do treino, mas tem respondido com medalhas. Treina a “super-talentosa” Agate Sousa, descobriu talento em Gerson Baldé e prepara Nelson Évora para o regresso.
Isaura Almeida
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