Mourinho garante que experiência em dérbis não lhe retira "vontade" ou "emoção" para o jogo com o Sporting

José Mourinho, treinador do Benfica, considerou esta quinta-feira, 4 de dezembro, “positivo” ter uma vasta experiência acumulada em dérbis na carreira e que tal “não retira vontade” ou ambição de vencer o dérbi com o Sporting, na sexta-feira, para a I Liga.“Não é negativo, porque não me retira a vontade de jogar um novo dérbi ou alguma da emoção que precisa de estar na cabeça neste jogo. É positivo no sentido de eu já ter visto isso, ser muito difícil que aconteça alguma coisa que nunca me aconteceu na carreira, mas é normal”, declarou o técnico dos ‘encarnados’, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 13.ª jornada.José Mourinho reconhece a tendência “positiva”, adjacente a três vitórias consecutivas, com Atlético (Taça de Portugal), Ajax (Liga dos Campeões) e Nacional (I Liga), mas salienta que tal não o faz “perder” o “controlo”, a “tranquilidade” ou a “humildade” essenciais para seguir na rota do êxito.”Fizemos um jogo muito bem conseguido contra uma equipa que nos criou dificuldades por ter defendido muito bem [Nacional], e fizemos três vitórias de seguida. É positivo, é bom, mas não nos faz perder o controlo, a tranquilidade ou, inclusive, a humildade que começa a ser uma característica da nossa equipa”, assinalou.O experiente treinador de 62 anos recusou especular como o seu opositor se poderá apresentar no Estádio da Luz, apontando baterias à estratégia que preparou para o jogo.“Obviamente que [o Sporting] pode jogar assim ou assado. Obviamente, também nos prepararemos para jogar assim ou ‘assado’ e o mais importante para nós é como queremos jogar, o que preparamos para nós próprios e para a nossa identidade enquanto equipa”, realçou, agradecendo as palavras elogiosas do homólogo sportinguista, Rui Borges, que definiu Mourinho como “uma referência”.Colocado perante o facto de o Benfica já ter perdido seis pontos nos jogos enquanto visitado - frente a Santa Clara, Rio Ave e Casa Pia -, José Mourinho admitiu que “há sempre dívida” perante os adeptos, algo que considera natural em função da “responsabilidade” inerente à sua profissão e também adjacente ao facto de representar o clube.“Penso que seja uma questão de responsabilidade que os jogadores têm, fundamentalmente - é honrar a sua profissão, primeiro que tudo, e depois honrar o Benfica. Isso significa uma atitude intocável em qualquer jogo. Às vezes, eu, como treinador, e os adeptos, como tal, podemos ter alguma perceção errada, podemos pensar que esta atitude não foi a melhor”, analisou o técnico.Nesse prisma, Mourinho saiu em defesa do seu plantel, considerando inatacável a sua “atitude”: “Às vezes, há condicionantes que nos fazem parecer que a atitude não foi a melhor. O grupo é bom, de gente boa, amiga, que não cria um único problema na gestão do dia-a-dia. Nesse sentido, acho que eles não têm dívida absolutamente nenhuma”.O técnico assumiu ainda perante os jornalistas uma postura serena relativamente à possibilidade de os árbitros portugueses fazerem greve em jogos do campeonato português, indicando que, caso tal sucedesse, a Liga “encontraria facilmente” árbitros de outros países europeus disponíveis para ajuizar jogos em Portugal.“Se os árbitros fizerem greve, estou convencido de que há muito árbitro na Europa que gostaria de vir apitar no campeonato português. Estou absolutamente convencido de que os melhores árbitros de muitos países europeus teriam o maior prazer em vir apitar em Portugal. Portanto, se acontecer alguma vez que os árbitros, com a sua associação, tenham essa decisão, não penso que seja grande problema,” considerou.O Benfica, na terceira posição da I Liga, com 28 pontos, recebe na sexta-feira o Sporting, segundo, com mais três pontos, num encontro agendado para as 20h15, no Estádio da Luz, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria..Rui Borges atribui “pequeno favoritismo” ao Benfica no dérbi com Sporting.António Nobre vai arbitrar o dérbi Benfica-Sporting da I Liga