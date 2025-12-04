Rui Borges atribui “pequeno favoritismo” ao Benfica no dérbi com Sporting

Rui Borges, treinador do Sporting, atribuiu esta quinta-feira, 4 de dezembro, um “pequeno favoritismo” ao Benfica para vencer o dérbi da 13.ª jornada da I Liga, mas recusou abdicar da sua ideia de jogo por jogar no estádio da Luz.“Acredito que por o Benfica jogar em casa - num campo difícil para os adversários, com um ambiente difícil -, tem um pequeno favoritismo. Mas acho que é muito repartido, são jogos com duas grandes equipas, jogos de tripla”, atirou o técnico leonino, em Alcochete, na antevisão da partida de sexta-feira às 20h15.No entanto, recusou “fugir da ideia de jogo” que tem utilizado nos bicampeões nacionais, apesar de reconhecer que “no outro lado está uma grande equipa” e que vai obrigar os leões a serem “mais equilibrados”.“Nós vamos ser iguais a nós próprios. Quando não conseguirmos ter tanta bola, é porque o adversário está a ser superior a nós, em algum momento, e temos de estar organizados e saber estar num momento sem bola também”, antecipou.O Benfica chega ao dérbi após uma vitória pela margem mínima na vista ao Nacional (2-1), enquanto os verdes e brancos golearam o Estrela da Amadora (4-0), na última jornada, mas Rui Borges desvalorizou o aparente melhor momento da sua equipa, garantindo que “isso depende da perspetiva” de quem olha e lembrando que o rival “tem três vitórias seguidas”.“É muito subjetivo. É um bom momento do Sporting, é certo, mas é um bom momento do Benfica também. É uma equipa que ainda não perdeu internamente e, em sua casa, é um adversário difícil de ser batido, pelo ambiente, pela sua qualidade individual e coletiva”, comentou o treinador.Sobre o onze que vai escalar para enfrentar o velho rival, e a propósito do regresso de Pedro Gonçalves, após lesão, na partida frente ao Estrela da Amadora, Rui Borges lembrou que “ninguém tem entrada direta” na equipa, recusando adiantar se vai utilizar, no meio-campo, Morita, que foi titular na última jornada, ou João Simões, que tinha ocupado a posição nos jogos anteriores.“Ainda tenho de ver o que a almofada me diz hoje. O [João] Simões está num grande momento, foi opção não jogar nesse jogo até mais por aquilo que era o adversário. Porque tem feito grandes jogos, vai continuar a fazer”, deixou transparecer.O Sporting visita o Benfica na sexta-feira, em partida da 13.ª jornada, com início previsto para as 20h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).A equipa orientada por Rui Borges chega ao dérbi em segundo lugar no campeonato, a três pontos do líder FC Porto e com mais três pontos face aos ‘encarnados’, sendo que os 'dragões' visitam o Tondela no domingo. .António Nobre vai arbitrar o dérbi Benfica-Sporting da I Liga