António Nobre vai arbitrar o dérbi Benfica-Sporting da I Liga

O árbitro António Nobre foi nomeado para dirigir o dérbi entre Benfica e Sporting, que abre a 13.ª jornada da I Liga, marcado para esta sexta-feira, 3 de dezembro, no Estádio da Luz, anunciou Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O juiz da associação de Leiria, de 37 anos, vai arbitrar pela primeira vez um dérbi entre águias e leões, em que terá como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira, enquanto Miguel Nogueira desempenhará as funções de quarto árbitro e Rui Costa será o responsável pelo videoárbitro (VAR).A partida está agendada para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio da Luz, onde o bicampeão Sporting, segundo classificado, com 31 pontos, visita o Benfica, terceiro, com 28.