O italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) conquistou hoje, 21 de novembro, a ‘pole position’ para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 21.ª e penúltima etapa do Mundial, à frente do espanhol Marc Márquez (Ducati), que pode assegurar o título na corrida sprint.

Bezzecchi estabeleceu um novo recorde do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, ao completar a sua melhor volta em 1.37,201 minutos – retirou 225 centésimos a anterior marca, de Márquez, em 2023 -, deixando o líder do Mundial a 0,494 segundos e o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), terceiro, a 0,622.

"Espero vencer, seria fantástico. A qualificação foi boa, corremos alguns riscos. Agora podemos focar-nos na corrida da tarde e na de amanhã [domingo]", afirmou o piloto da Aprilia.

O espanhol Jorge Martín (Aprilia), principal adversário de Márquez na discussão pelo campeonato, não foi além do sétimo tempo, a 1,113 segundos, e vai arrancar da terceira linha da grelha, ele que ainda recupera de uma fratura no pulso direito. À sua frente ficaram os compatriotas Raúl Fernández (Aprilia), quarto, Álex Márquez (Ducati), quinto, e Pedro Acosta (KTM), sexto.

A qualificação ficou marcada pela aparatosa queda do brasileiro Diogo Moreira (Honda), na última curva, durante a primeira fase da sessão (Q1). O piloto foi projetado da mota, mas levantou-se, enquanto os destroços espalhados pelo asfalto obrigaram à interrupção com bandeira vermelha.

Faltavam apenas 1.17 minutos para o final da Q1, pelo que os adversários já não conseguiram melhorar os seus registos. Moreira e o espanhol Iker Lecuona (Ducati) garantiram a passagem à fase decisiva, na qual terminaram em 11.º e 12.º, respetivamente.

A ameaça de chuva e as zonas húmidas do circuito começaram por dividir os pilotos na escolha dos pneus, mas a vantagem dos que optaram por pneus para piso seco levou os restantes a mudar de estratégia.

Na segunda fase da qualificação (Q2), Márquez assumiu inicialmente a liderança, antes de Bezzecchi conseguir a volta que lhe garantiu o primeiro lugar da grelha para as duas corridas do fim de semana.

"A qualificação foi difícil pelas condições. Vimos a queda espetacular do Diogo Moreira e isso fez-nos estar mais atentos", afirmou Marc Márquez no final.

O espanhol mostrou-se cauteloso para a corrida sprint, na qual poderá conquistar o oitavo título na categoria principal, igualando o recorde do italiano Giacomo Agostini e ultrapassando os sete de Valentino Rossi. "Temos de gerir e pelo menos pontuar na sprint. Se pontuarmos, pelo menos fica mais um rival de fora, o Bezzecchi", acrescentou o piloto da Ducati, que procura o 10.º título mundial contando todas as categorias do motociclismo de velocidades.

Márquez lidera o campeonato com 431 pontos, mais 60 do que Martín e mais 74 do que Bezzecchi, e será campeão já hoje se somar mais dois pontos do que o compatriota da Aprilia, sendo uma vitória suficiente para garantir o título.

A corrida sprint, com 12 voltas, foi antecipada para as 14h30 de hoje, meia hora mais cedo do que estava marcada, devido à previsão de mau tempo para esta tarde em Portimão. A prova principal disputa-se no domingo, às 13h00, ao longo de 25 voltas.