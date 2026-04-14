Morreu Vicente Lucas, antiga glória do Belenenses que "secou Pelé” no Mundial 1966. Tinha 90 anos

Vicente Lucas, figura histórica do Belenenses, morreu esta quarta-feira, 14 de abril. Tinha 90 anos. A informação foi revelada pelo clube que recorda o antigo jogador como "um homem bom, simples, modesto e afável"."Era até hoje a maior figura viva do Belenenses, uma lenda não só do nosso clube como do futebol português e mundial", destaca o Belenenses num comunicado divulgado nas redes sociais. Realça que Vicente Lucas, irmão de Matateu - também ex-jogador do clube - era reconhecido "pelo seu desportivismo, correção, nobreza de carácter e valor futebolístico".Nascido em Moçambique a 24 de Setembro de 1935, Vicente Lucas chegou ao Belenenses com 18 anos, tendo participado no Mundial de 1966 com a camisola da seleção nacional na equipa que ficou conhecida como os Magriços. O clube recorda-o como o "homem que secou Pelé” num Portugal-Brasil desse mesmo Mundial, onde a equipa das quinas ficou em terceiro lugar. 20 vezes internacional português, tem no currículo uma Taça de Portugal, conquistada em 1960 pelo clube do Restelo. "Tanto no Belenenses como na seleção nacional, impôs-se à admiração e consideração gerais", refere o clube, recordando as 12 temporadas em que esteve ao serviço do emblema do Restelo, totalizando 284 encontros oficiais."Jogador elegante e de fina técnica, com impecável sentido posicional, começou como médio de sentido atacante – marcando logo o golo da vitória sobre o FC Porto na sua estreia oficial – e foi depois recuando para funções mais defensivas, onde obteve a maior consagração, com uma invulgar capacidade de marcação e de antecipação que fez popularizar a frase, tantas e tantas vezes repetida, 'Corta Vicente'”, lê-se na nota do Belenenses..FPF: "Marcou a história do futebol português".A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu com "profunda tristeza e consternação" a notícia da morte de Vicente Lucas, "figura histórica do futebol português". Um "protagonista incontornável do futebol português e figura maior da história do Clube de Futebol Os Belenenses", refere a FPF em comunicado.Representou "o nosso país em 20 desafios internacionais, com natural evidência para a participação no Campeonato do Mundo de 1966, onde também ele se eternizou enquanto um dos Magriços que alcançaram o 3.º lugar nessa inesquecível campanha", destaca-se. "Marcou a história do futebol português", diz ainda a FPF, que recorda "com respeito e reconhecimento o contributo e legado de Vicente Lucas para o futebol português".Foi decretado o cumprimento de um minuto de silêncio em memória de Vicente Lucas, que será respeitado em todos os jogos das competições organizadas pela FPF realizados até ao próximo domingo, 19 de abril.