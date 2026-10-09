Miguel Oliveira fecha sexta-feira no Estoril em quarto e alimenta ambição de pódio

Miguel Oliveira terminou esta sexta-feira no quarto lugar da classificação combinada dos treinos livres da ronda do Estoril do Mundial de Superbikes, deixando indicações animadoras para as corridas deste fim de semana no circuito português. O piloto da BMW, que corre em casa na penúltima prova da temporada, fez a sua melhor volta em 1.35,816 minutos, a 0,384 segundos do mais rápido do dia, o italiano Nicolò Bulega, em Ducati.

Depois de um início mais discreto, com o 10.º tempo na primeira sessão, Miguel Oliveira deu um salto significativo na segunda parte do programa e terminou o dia entre os principais candidatos à luta pelos lugares da frente. Bulega liderou, seguido por Alberto Surra e Iker Lecuona, também em Ducati, enquanto o português colocou a BMW M 1000 RR na quarta posição.

Oliveira chegou a comandar a tabela de tempos nos momentos iniciais da primeira sessão, mas acabou por fechar essa fase com o 10.º registo, depois de uma manhã marcada por tempos muito próximos e por condições exigentes no traçado do Estoril. À tarde, aproveitou uma entrada de pneu novo para subir na classificação e assegurar um lugar no top-4.

O piloto português considerou que foi uma jornada positiva, apesar de reconhecer que ainda há trabalho a fazer na procura da volta rápida. “Foi uma boa sexta-feira. O equilíbrio da mota estava já num bom nível desde o início da primeira sessão. Fizemos alguns ajustes para a segunda e a mota esteve bem”, explicou, apontando ao vento e à falta de aderência como fatores que dificultaram o trabalho em pista.

“Tivemos algumas dificuldades em juntar uma volta rápida, por isso vamos fazer mais ajustes amanhã para tirar o máximo partido do conjunto”, acrescentou Miguel Oliveira. O português destacou ainda as alterações feitas na suspensão, que permitiram aproximar a BMW da janela de funcionamento pretendida pela equipa.

A jornada de sábado começa com o terceiro treino livre, às 9h40, seguindo-se a Superpole, às 11h15, que definirá a grelha de partida. A primeira corrida do Mundial de Superbikes no Estoril está marcada para as 15h30. No domingo realizam-se a corrida Superpole, às 11h10, e a segunda corrida principal, às 15h30.

O Estoril recebe a penúltima ronda do campeonato e tem uma ligação especial ao piloto de Almada: na véspera do início da competição, a curva sete do circuito passou a chamar-se Curva Miguel Oliveira.