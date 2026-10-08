A curva 7 do Circuito do Estoril é a partir de hoje a curva Miguel Oliveira

Depois da Parabólica Ayrton Senna (curva 1), o traçado ganha a curva Miguel Oliveira. A até agora chamada de "curva 7", segundo se pode ler nas redes sociais do Circuito do Estoril, "é conhecida por ligar a exigência técnica ao talento que o piloto natural de Almada sempre demonstrou nas pistas de todo o mundo".

Além de agradecer aos fãs e amantes do motociclismo de velocidade, Miguel Oliveira recebeu uma enorme dose de carinho para abraçar da melhor forma o fim de semana de competição. "É muito bom estar de volta aqui. Não corro no Estoril desde 2012. Tenho ótimas lembranças, pois é a pista onde cresci como piloto. O circuito está em excelentes condições. Estivemos aqui durante um dia em agosto e deu-nos boas sensações. A pista continua igual ao que me lembro. Fiz alguns track days depois disso, por isso o traçado permaneceu bem vivo na minha memória. Estou muito mais tranquilo do que em Portimão, sei que é uma ronda em casa e que muita gente vai querer vir assistir. Vai ser um pouco caótico, mas, ao mesmo tempo, estou muito mais descontraído. Obviamente, vou levar o fim de semana a sério, mas apenas quero é simplesmente desfrutar de um bom resultado”.

Depois do Estoril, o Mundial termina em Jerez de la Frontera, em Espanha, de 16 a 18 de outubro.

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