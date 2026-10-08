A curva 7 do Circuito do Estoril é a partir de hoje a curva Miguel Oliveira
A icónica curva 7 do Circuito do Autódromo Fernanda Pires da Silva passa a partir desta quinta-feira (8 de outubro) a designar-se curva Miguel Oliveira. Para assinalar o regresso do piloto da ROKiT BMW ao mítico traçado português, que de sexta-feira e até domingos recebe a penúltima etapa do Campeonato do Mundo de Superbikes, a organização promoveu, em conjunto com a DORNA e os municípios de Sintra e Cascais, uma série de eventos para homenagear o único piloto português na elite do motociclismo de velocidade (no MotoGP entre 2019 e 2025).
Esta quinta-feira (8 de outubro), depois de um banho de multidão e de uma sessão de autógrafos na companhia de Iker Lecuona (Ducati), Alex Lowes (Bimota), Xavi Vierge (Yamaha), Jake Dixon (Honda) e Garrett Gerloff (Kawasaki) em pleno centro histórico de Sintra, o português desfilou com a sua BMW número 88 e liderou uma caravana com centenas de motard até Circuito do Estoril, onde foi recebido em festa e surpreendido com o descerrar da placa da curva 7.
Depois da Parabólica Ayrton Senna (curva 1), o traçado ganha a curva Miguel Oliveira. A até agora chamada de "curva 7", segundo se pode ler nas redes sociais do Circuito do Estoril, "é conhecida por ligar a exigência técnica ao talento que o piloto natural de Almada sempre demonstrou nas pistas de todo o mundo".
Além de agradecer aos fãs e amantes do motociclismo de velocidade, Miguel Oliveira recebeu uma enorme dose de carinho para abraçar da melhor forma o fim de semana de competição. "É muito bom estar de volta aqui. Não corro no Estoril desde 2012. Tenho ótimas lembranças, pois é a pista onde cresci como piloto. O circuito está em excelentes condições. Estivemos aqui durante um dia em agosto e deu-nos boas sensações. A pista continua igual ao que me lembro. Fiz alguns track days depois disso, por isso o traçado permaneceu bem vivo na minha memória. Estou muito mais tranquilo do que em Portimão, sei que é uma ronda em casa e que muita gente vai querer vir assistir. Vai ser um pouco caótico, mas, ao mesmo tempo, estou muito mais descontraído. Obviamente, vou levar o fim de semana a sério, mas apenas quero é simplesmente desfrutar de um bom resultado”.
Depois do Estoril, o Mundial termina em Jerez de la Frontera, em Espanha, de 16 a 18 de outubro.
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