Miguel Oliveira faz a melhor corrida do ano

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) garantiu hoje o melhor resultado da temporada ao ser nono classificado no Grande Prémio da Catalunha, 15.ª ronda da temporada, ganho pelo espanhol Alex Márquez (Ducati). Oliveira cortou a meta a 16,937 segundos do vencedor, que bateu Marc Márquez (Ducati) por 1,740 segundos, com o italiano Enea Bastianini (KTM) em terceiro, a 5,562.Com estes resultados, Marc Marquez mantém a liderança do campeonato, com 487 pontos, mais 182 do que o irmão Alex, mas perde a oportunidade de se sagrar campeão já na próxima ronda, em Misano (San Marino).Na corrida sprint, no sábado, Miguel Oliveira ficou na 10.ª posição, sendo o primeiro fora dos pontos nesta temporada. Esta semana, a Prima Primac anunciou oficialmente a saída do piloto português. "A Yamaha Motor agradece sinceramente a Miguel Oliveira por ter feito parte da equipa Prima Pramac Yamaha MotoGP neste ano tão importante de estreia com a Yamaha, desejando-lhe boa sorte e muito sucesso nos desafios futuros que tem pela frente", pode ler-se no comunicado onde é anunciada a renovação do contrato com o australiano Jack Miller.