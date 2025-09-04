Miguel Oliveira fica sem equipa para a próxima época de MotoGP

Miguel Oliveira, de 30 anos, ficou oficialmente sem equipa no MotoGP para a próxima época, depois de esta quinta-feira, 4 de setembro, a Prima Primac ter anunciado a saída do piloto português."A Yamaha Motor agradece sinceramente a Miguel Oliveira por ter feito parte da equipa Prima Pramac Yamaha MotoGP neste ano tão importante de estreia com a Yamaha, desejando-lhe boa sorte e muito sucesso nos desafios futuros que tem pela frente", pode ler-se no comunicado onde é anunciada a renovação do contrato com o australiano Jack Miller. "Desde o início, Oliveira demonstrou grande profissionalismo e um forte espírito de equipa, trabalhando intensamente no desenvolvimento da Yamaha YZR-M1, apesar das dificuldades causadas pela lesão que sofreu na Argentina, que o obrigou a perder quatro Grandes Prémios e afetou o seu trabalho", acrescenta a nota.Paolo Pavesio, diretor da Yamaha, destacou entretanto a "dedicação e profissionalismo exemplares" de Miguel Oliveira, garantindo-lhe "total apoio" para o que resta da temporada do MotoGP.Miguel Oliveira, que está neste circuito de elite do motociclismo desde 2019, ocupa atualmente a 23.ª posição do Mundial de pilotos, com 10 pontos em 10 Grandes Prémios.A melhor época do português foi em 2020, quando representava a Red Bull KTM Tech3, tendo finalizado a época em 9.º lugar..Dolorosa e com tempo de recuperação imprevisível, assim é a lesão de Miguel Oliveira