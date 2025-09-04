Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Miguel Oliveira fica sem equipa para a próxima época de MotoGP
Miguel Oliveira fica sem equipa para a próxima época de MotoGP

A equipa Prima Primac anunciou oficialmente a saída do piloto português no final da temporada e agradeceu a sua "dedicação e profissionalismo exemplares".
Carlos Nogueira
Miguel Oliveira, de 30 anos, ficou oficialmente sem equipa no MotoGP para a próxima época, depois de esta quinta-feira, 4 de setembro, a Prima Primac ter anunciado a saída do piloto português.

"A Yamaha Motor agradece sinceramente a Miguel Oliveira por ter feito parte da equipa Prima Pramac Yamaha MotoGP neste ano tão importante de estreia com a Yamaha, desejando-lhe boa sorte e muito sucesso nos desafios futuros que tem pela frente", pode ler-se no comunicado onde é anunciada a renovação do contrato com o australiano Jack Miller.

"Desde o início, Oliveira demonstrou grande profissionalismo e um forte espírito de equipa, trabalhando intensamente no desenvolvimento da Yamaha YZR-M1, apesar das dificuldades causadas pela lesão que sofreu na Argentina, que o obrigou a perder quatro Grandes Prémios e afetou o seu trabalho", acrescenta a nota.

Paolo Pavesio, diretor da Yamaha, destacou entretanto a "dedicação e profissionalismo exemplares" de Miguel Oliveira, garantindo-lhe "total apoio" para o que resta da temporada do MotoGP.

Miguel Oliveira, que está neste circuito de elite do motociclismo desde 2019, ocupa atualmente a 23.ª posição do Mundial de pilotos, com 10 pontos em 10 Grandes Prémios.

A melhor época do português foi em 2020, quando representava a Red Bull KTM Tech3, tendo finalizado a época em 9.º lugar.

