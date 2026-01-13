Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Michael Carrick
Michael CarrickManchester United
Desporto

Michael Carrick assume comando do Manchester United até ao fim da época

Depois de ter terminado a carreira em 2018, antigo médio integrou as equipas técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, tendo ainda assumido os destinos da equipa como interino.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Manchester United anunciou esta terça-feira, 13 de janeiro, que Michael Carrick vai comandar a equipa de futebol até ao final da temporada, depois de o clube ter despedido o treinador português Ruben Amorim no início do ano.

“Estamos satisfeitos por anunciar que Michael Carrick vai ser o treinador da equipa até ao final da época 2025/26”, referem os red devils, em comunicado, lembrando os títulos conquistados por Carrick como jogador do Manchester United.

Depois de ter terminado a carreira em 2018, Carrick integrou as equipas técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, tendo ainda assumido os destinos da equipa como interino.

Depois, o técnico prosseguiu a carreira como treinador principal do Middlesbrough em 2022, tendo estado no clube duas épocas e meia.

“Ter a responsabilidade de liderar o Manchester United é uma honra. Sei o que é preciso para ter sucesso aqui, o meu foco agora é ajudar os jogadores a atingirem os padrões que esperamos neste clube incrível, que sabemos que este grupo é mais do que capaz de produzir”, afirmou o técnico, de 44 anos.

Ruben Amorim, que tinha sido contratado ao Sporting na época passada, foi despedido do cargo no início do ano, depois do empate na visita ao Leeds.

Michael Carrick
Ruben Amorim deixa o Manchester United: 14 meses, 24 vitórias e mais de 280 milhões de euros em jogadores

O escocês Darren Fletcher foi o escolhido para orientar a equipa de forma interina, com Michael Carrick a assumir agora funções, contando na sua equipa técnica com Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans e Craig Mawson.

Após 21 jornadas, o Manchester United ocupa o sétimo lugar da Premier League, com 32 pontos, a 17 do líder Arsenal, tendo já sido eliminado da Taça da Inglaterra, já sob o comando interino de Fletcher, ao perder em casa frente ao Brighton, e da Taça da Liga inglesa.

O plantel dos red devils é capitaneado por Bruno Fernandes e conta ainda com o também internacional português Diogo Dalot.

Michael Carrick
Como o Man United perdeu Ruben Amorim muito antes de o despedir
Manchester United
Inglaterra
Michael Carrick

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt