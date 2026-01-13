Michael Carrick assume comando do Manchester United até ao fim da época

O Manchester United anunciou esta terça-feira, 13 de janeiro, que Michael Carrick vai comandar a equipa de futebol até ao final da temporada, depois de o clube ter despedido o treinador português Ruben Amorim no início do ano.“Estamos satisfeitos por anunciar que Michael Carrick vai ser o treinador da equipa até ao final da época 2025/26”, referem os red devils, em comunicado, lembrando os títulos conquistados por Carrick como jogador do Manchester United.. Depois de ter terminado a carreira em 2018, Carrick integrou as equipas técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, tendo ainda assumido os destinos da equipa como interino.Depois, o técnico prosseguiu a carreira como treinador principal do Middlesbrough em 2022, tendo estado no clube duas épocas e meia.“Ter a responsabilidade de liderar o Manchester United é uma honra. Sei o que é preciso para ter sucesso aqui, o meu foco agora é ajudar os jogadores a atingirem os padrões que esperamos neste clube incrível, que sabemos que este grupo é mais do que capaz de produzir”, afirmou o técnico, de 44 anos.Ruben Amorim, que tinha sido contratado ao Sporting na época passada, foi despedido do cargo no início do ano, depois do empate na visita ao Leeds..Ruben Amorim deixa o Manchester United: 14 meses, 24 vitórias e mais de 280 milhões de euros em jogadores . O escocês Darren Fletcher foi o escolhido para orientar a equipa de forma interina, com Michael Carrick a assumir agora funções, contando na sua equipa técnica com Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans e Craig Mawson.Após 21 jornadas, o Manchester United ocupa o sétimo lugar da Premier League, com 32 pontos, a 17 do líder Arsenal, tendo já sido eliminado da Taça da Inglaterra, já sob o comando interino de Fletcher, ao perder em casa frente ao Brighton, e da Taça da Liga inglesa.O plantel dos red devils é capitaneado por Bruno Fernandes e conta ainda com o também internacional português Diogo Dalot..Como o Man United perdeu Ruben Amorim muito antes de o despedir