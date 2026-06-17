Mãe de Vozinha prepara a mala para ver Cabo Verde no estádio

Ana Cândida Évora, mãe do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha, está já a preparar a mala para viajar e assistir ao próximo jogo dos Tubarões Azuis, domingo, em Miami, EUA.“Vão-me trazer uma mala e vou começar a preparar”, disse, mas não tem sido fácil arranjar tempo na ilha de São Vicente, onde reside, “nem sequer para comer”, devido a tantas felicitações e contactos desde que o filho se tornou numa celebridade.“Estou emocionada, desde segunda-feira, estou muito orgulhosa. Nem tenho tempo para comer, mas é assim que queremos”, referiu à agência Lusa.Vozinha defendeu todos os remates de Espanha na estreia de Cabo Verde em mundiais com um empate (0-0) que surpreendeu o mundo e que o país e a diáspora festejaram com euforia.Depois de o guardião ter revelado as dificuldades da mãe em obter visto – que pode exigir caução –, as autoridades norte-americanas anunciaram que está prevista a isenção de familiares.Ana Cândida Évora, 60 anos, nem tinha passaporte, mas disse à Lusa que já foi contactada e aguarda a conclusão de todo o expediente para poder viajar, passaporte e bilhete de avião incluído: “tratam de tudo, só tenho de ir”. “No segundo jogo, vou estar lá, ao lado do meu filho, para lhe dar todo o apoio”, contou. A confiança da mãe é inabalável: “Vozinha vai defender a sua baliza, não vai deixar nenhum golo entrar até ganharmos”.Ana cuida de idosos que também “acompanham tudo, como na segunda-feira". "Nem tínhamos palavras” para descrever a emoção, disse.“Disseram-me que lá na Casa Branca, na América, têm esse expediente, porque cada jogador tem direito a ter lá a mãe e o pai. Agora é esperar para ir ver o segundo jogo. Ainda não sei quando vou”, mas a mala estará pronta, garantiu.Segundo referiu, tem falado com Vozinha. "[O Mundial] era o sonho do meu filho”, disse. E vai continuar a vivê-lo, com o seu apoio no estádio.Cabo Verde vai ainda enfrentar, na fase de grupos do Mundial 2026, as seleções do Uruguai, no domingo, em Miami, e da Arábia Saudita, a 26 de junho, em Houston.No grupo H, que integra os “Tubarões Azuis”, as quatro seleções têm um ponto cada, após a primeira jornada..Vozinha garante empate histórico de Cabo Verde frente à campeã europeia Espanha (com vídeos)