Vozinha garante empate histórico de Cabo Verde frente à campeã europeia Espanha (com vídeos)

Cabo Verde faz história no Mundial 2026 ao arrancar um empate 0-0 frente à campeã europeia Espanha no jogo de estreia, a contar para o grupo H, realizado esta segunda-feira, 15 de junho, em Atlanta.Vozinha, guarda-redes do Desportivo de Chaves de 40 anos, foi a grande estrela da partida contabilizando sete defesas, algumas delas de grande nível, destacando-se uma aos 40 minutos, quando desviou com a cara um remate de Ferrán Torres para a barra..A equipa caboverdiana defendeu-se muito bem perante uma Espanha que foi tentando com o seu futebol de passes romper a muralha dos estreantes em Campeonatos do Mundo.E a verdade é que na parte final da partida até podiam ter chegado ao golo quando, na sequência de um canto, Diney Borges cabeceou para as mãos do guarda-redes Unai Simón.A festa caboverdiana surgiu com o apito final, com Vozinha em lágrimas pela grande exibição que protagonizou aos 40 anos. Afinal, foi eleito pela FIFA como o melhor em campo no primeiro jogo do torneio que acabou empatado sem golos. Os caboverdianos, treinados por Bubista, vão agora defrontar o Uruguai no dia 21 e fecham a fase de grupos a 27 de junho com um duelo frente à Arábia Saudita.