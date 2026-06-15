Vozinha faz mais uma grande defesa na baliza de Cabo Verde.
Vozinha faz mais uma grande defesa na baliza de Cabo Verde.FOTO: FIFA.COM
Desporto

Vozinha garante empate histórico de Cabo Verde frente à campeã europeia Espanha (com vídeos)

O guarda-redes do Desp. Chaves, de 40 anos, foi o herói dos caboverdianos que se estrearam em Campeonatos do Mundo em grande estilo.
Carlos Nogueira
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Cabo Verde faz história no Mundial 2026 ao arrancar um empate 0-0 frente à campeã europeia Espanha no jogo de estreia, a contar para o grupo H, realizado esta segunda-feira, 15 de junho, em Atlanta.

Vozinha, guarda-redes do Desportivo de Chaves de 40 anos, foi a grande estrela da partida contabilizando sete defesas, algumas delas de grande nível, destacando-se uma aos 40 minutos, quando desviou com a cara um remate de Ferrán Torres para a barra.

A equipa caboverdiana defendeu-se muito bem perante uma Espanha que foi tentando com o seu futebol de passes romper a muralha dos estreantes em Campeonatos do Mundo.

E a verdade é que na parte final da partida até podiam ter chegado ao golo quando, na sequência de um canto, Diney Borges cabeceou para as mãos do guarda-redes Unai Simón.

A festa caboverdiana surgiu com o apito final, com Vozinha em lágrimas pela grande exibição que protagonizou aos 40 anos. Afinal, foi eleito pela FIFA como o melhor em campo no primeiro jogo do torneio que acabou empatado sem golos.

Os caboverdianos, treinados por Bubista, vão agora defrontar o Uruguai no dia 21 e fecham a fase de grupos a 27 de junho com um duelo frente à Arábia Saudita.

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