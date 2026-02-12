Matheus Reis rescinde com Sporting e assina pelo CSKA Moscovo
Desporto

Matheus Reis rescinde com Sporting e assina pelo CSKA Moscovo

O brasileiro de 30 anos assinou contrato com o clube russo válido até 2029.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O futebolista brasileiro Matheus Reis rescindiu o contrato com o Sporting e assinou um contrato até 2029 pelos russos do CSKA Moscovo, anunciaram esta quinta-feira, 12 de fevereiro, os dois clubes.

“Cinco anos e 222 jogos que ficam para a história. Obrigado por tudo, Matheus Reis”, escreveu o Sporting, nas redes sociais.

O defesa brasileiro, de 30 anos, estava no Sporting desde 2020/21, era um dos capitães de equipa e deixa agora o clube leonino, pelo qual conquistou três edições da I Liga, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Nos leões, Matheus Reis, que tinha contrato até ao final da temporada, disputou 222 encontros e marcou três golos.

Com grande parte da formação feita no São Paulo, Matheus Reis chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Moreirense, mudando-se na temporada seguinte para o Rio Ave, do qual saiu para o Sporting.

Matheus Reis rescinde com Sporting e assina pelo CSKA Moscovo
Matheus Reis castigado por cinco jogos por pisão a Belotti
Matheus Reis rescinde com Sporting e assina pelo CSKA Moscovo
PGR confirma abertura de inquérito a Matheus Reis do Sporting "com base em denúncia"
Sporting
Transferência
CSKA Moscovo
Matheus Reis

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt