Matheus Reis rescinde com Sporting e assina pelo CSKA Moscovo

O futebolista brasileiro Matheus Reis rescindiu o contrato com o Sporting e assinou um contrato até 2029 pelos russos do CSKA Moscovo, anunciaram esta quinta-feira, 12 de fevereiro, os dois clubes."Cinco anos e 222 jogos que ficam para a história. Obrigado por tudo, Matheus Reis", escreveu o Sporting, nas redes sociais.O defesa brasileiro, de 30 anos, estava no Sporting desde 2020/21, era um dos capitães de equipa e deixa agora o clube leonino, pelo qual conquistou três edições da I Liga, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.Nos leões, Matheus Reis, que tinha contrato até ao final da temporada, disputou 222 encontros e marcou três golos.Com grande parte da formação feita no São Paulo, Matheus Reis chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Moreirense, mudando-se na temporada seguinte para o Rio Ave, do qual saiu para o Sporting.