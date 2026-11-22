Marta Paço conquista quinto título mundial de surf adaptado
Marta Paço voltou ao topo do surf adaptado mundial. A atleta portuguesa sagrou-se campeã na classe feminina VI1 do ISA World Para Surfing Championship, em Palm Desert, na Califórnia, e conquistou o quinto título da carreira.Na final, terminou com 2,50 pontos, contra 2,40 da francesa Valentine Moskoteoc e 0,13 da brasileira Ingrid Medina.
A decisão foi renhida até ao fim: a diferença entre Paço e Moskoteoc ficou-se por um décimo. A portuguesa somou 0,43 pontos na onda para a direita e 2,07 na onda para a esquerda. A francesa conseguiu 0,57 e 1,83, respetivamente.
O triunfo devolve a Marta Paço o título que conquistara consecutivamente entre 2021 e 2024. Em 2025, a surfista terminou em segundo lugar, atrás de Moskoteoc, que voltou a encontrar na final.
A classe VI1 destina-se a surfistas com deficiência visual. Natural de Viana do Castelo e atleta do Surf Clube de Viana, Paço competiu numa edição histórica do campeonato: pela primeira vez, um Mundial da Associação Internacional de Surf foi realizado numa piscina de ondas, no complexo DSRT Surf. A prova decorreu entre 19 e 22 de novembro.