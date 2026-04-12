Marie-Louise Eta faz história. É a primeira mulher a treinar uma equipa masculina nas "Big Five"

A alemã Marie-Louise Eta é a primeira mulher a treinar um dos clube das principais cinco ligas europeias ao assumir o comando do Union Berlim em substituição de Steffan Baumgart.O clube informou que Baumgart vai ser substituído de forma interina por Eta nas cinco jornadas que faltam realizar-se até ao fim da época, após a derrota por 3-1 sofrida no sábado, 11 de abril, no estádio do lanterna-vermelha Heidenheim, em jogo da 29.ª jornada.“Estou muito feliz por o clube me ter confiado esta tarefa desafiante. Uma das forças do Union sempre foi, e continua a ser, a capacidade de se unir em situações como esta. E, claro, estou convencida de que vamos garantir os pontos cruciais com a equipa”, disse Marie-Louise Eta, 34 anos, no comunicado em que o clube anunciou a demissão de Steffen Baumgart e dos treinadores adjuntos Danilo de Souza e Kevin McKenna. “Dada a diferença de pontos na parte inferior da tabela, a nossa permanência na Bundesliga ainda não está garantida”, disse Eta.Neste mesmo comunicado, o diretor de futebol profissional masculino do Union, Horst Heldt, manifestou-se “muito feliz por Marie Louise Eta ter aceitado assumir o cargo interinamente antes de se tornar a treinadora principal da equipa feminina profissional no verão, como planeado.”Horst Heldt assumiu que o clube teve “uma segunda metade de época extremamente dececionante” e que a “situação continua precária”, sendo necessários pontos “urgentemente” para garantir a permanência na liga.“Duas vitórias em catorze jogos desde a pausa de inverno e as exibições das últimas semanas não nos dão a confiança necessária para reverter a situação com a estrutura atual. Por isso, decidimos recomeçar do zero”, disse o diretor de futebol profissional masculino do Union Berlim, clube onde joga o defesa português Diogo Leite.. Marie-Louise Eta assume essa responsabilidade e, ainda que interinamente e a prazo, é a primeira mulher a treinar uma equipa masculina na Bundesliga e nos principais campeonatos da Europa. Já tinha sido treinadora-adjunta principal dos técnicos Marco Grote e do croata Nenad Bjelica, entre 2023 e 2024, tornando-se a primeira mulher a desempenhar essa função na Bundesliga.Eta orientava a equipa feminina de sub-19 e assumirá o comando da equipa principal feminina na próxima temporada.