Marcelo homenageado pela FPF: “Sou fanático por Portugal e sou fanático por futebol”

O antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi esta quarta-feira, 6 de maio, homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol, em reconhecimento pelo contributo prestado ao futebol português ao longo dos dez anos em que exerceu funções presidenciais. A distinção foi entregue pelo presidente da FPF, Pedro Proença, numa cerimónia marcada por momentos de emoção, humor e recordações da longa ligação de Marcelo ao futebol nacional.Recebido por dirigentes e funcionários da Federação, Marcelo Rebelo de Sousa confessou ter sido surpreendido pela homenagem, considerando-a “uma excelente surpresa”. Durante a cerimónia, recebeu um quadro com vários registos fotográficos que retratam episódios da relação institucional e pessoal que manteve com a FPF ao longo dos seus mandatos.No discurso que proferiu, Marcelo assumiu sem reservas a sua paixão pelo país e pela modalidade. “Sou fanático por Portugal e sou fanático por futebol”, afirmou, antes de recordar episódios da sua ligação ao desporto-rei. Entre as memórias partilhadas, destacou a primeira ligação à Federação, em 1973, quando representava a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, bem como a influência do pai na escolha do SC Braga como clube do coração.O antigo chefe de Estado aproveitou ainda a ocasião para refletir sobre o próximo Campeonato do Mundo, considerando que será “o primeiro que disputamos em tempos de guerra”. Nesse contexto, defendeu o papel do futebol enquanto instrumento de união entre povos. “É nesse clima que vamos ser missionários de paz. Porque o futebol, como a música e as artes, é um caminho para a paz e para a união”, declarou. Marcelo terminou com uma nota de esperança e ambição para a Seleção Nacional, afirmando que “para ser um caminho perfeito, para bater tudo certo, será certamente com a vitória final”.Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, a homenagem pretendeu reconhecer o “inestimável contributo dado à modalidade e, em particular, à FPF” durante a década em que Marcelo Rebelo de Sousa ocupou a Presidência da República..FPF apresenta “Vai Dar Portugal” como nova identidade da Seleção para o Mundial 2026