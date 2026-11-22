A corrida portuguesa, deste domingo, dia 22 de novembro, vai ficar na história do motociclismo de velocidade como o dia em que Marc Márquez foi feliz em Portimão, mesmo sem nunca ter vencido ou sequer pontuado na pista portuguesa.

O "formiga atómica#93" optou por fazer uma corrida em ritmo baixo e sem comprometer as aspirações. Depois de cair na corrida sprint e não ter chegado à meta, bastava-lhe terminar no top-9 na corrida principal para celebrar o bicampeonato. E quando seguia em nono e era pressionado por Marini, Diego Moreira caiu a três voltas do fim, deixando-o confortável para terminar em 8.º e sagrar-se campeão, levando as bancadas cheias de espanhóis à loucura.

Seis anos após uma lesão ter colocado em risco a continuidade da carreira e alguns meses depois de partir o pé direito, após um queda na corrida sprint de França, em maio, e falhar algumas corridas, Marc Márquez recuperou de uma desvantagem de 102 pontos para celebrar o segundo título em dois anos, ultrapassar Valentino Rossi (7) e igualar Giacomo Agostini (8) em título mundiais.

O GP de Portugal foi ganho por Marco Bezzecchi (Aprilia), com o espanhol Jorge Martìn (Aprilia) em segundo e Raul Fernandez (Yamaha) em terceiro.

Segue-se a 22.ª e última prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em 2026, em Valência, já no próximo fim de semana.

(em atualização)