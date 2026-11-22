O oitavo lugar deu para Marc Márquez festejar o oitavo título do MotoGP em Portimão
Marc Márquez é campeão mundial de MotoGP. O espanhol da Ducati terminou o Grande Prémio de Portugal em oitavo lugar, mas acabou mesmo por festejar o oitavo campeonato, igualando Giacomo Agostini no topo da lista dos pilotos com mais títulos mundiais.
O italiano surpreendeu o espanhol, coroando-o como o maior campeão da história do MotoGP, enquanto uma sombra de uma cabra (GOAT, o maior de sempre em tradução livre do inglês) acompanhava o espanhol na subida de dez degraus, o número de títulos que tem no total das categorias, uma vez que triunfou em 125cc e Moto2. E sendo que o primeiro desses troféus, ainda na antiga categoria das 125cc, foi celebrada no Estoril, em 2008.
A corrida portuguesa, deste domingo, dia 22 de novembro, vai ficar na história do motociclismo de velocidade como o dia em que Marc Márquez foi feliz em Portimão, mesmo sem nunca ter vencido ou sequer pontuado na pista portuguesa.
O "formiga atómica#93" optou por fazer uma corrida em ritmo baixo e sem comprometer as aspirações. Depois de cair na corrida sprint e não ter chegado à meta, bastava-lhe terminar no top-9 na corrida principal para celebrar o bicampeonato. E quando seguia em nono e era pressionado por Marini, Diego Moreira caiu a três voltas do fim, deixando-o confortável para terminar em 8.º e sagrar-se campeão, levando as bancadas cheias de espanhóis à loucura.
Seis anos após uma lesão ter colocado em risco a continuidade da carreira e alguns meses depois de partir o pé direito, após um queda na corrida sprint de França, em maio, e falhar algumas corridas, Marc Márquez recuperou de uma desvantagem de 102 pontos para celebrar o segundo título em dois anos, ultrapassar Valentino Rossi (7) e igualar Giacomo Agostini (8) em título mundiais.
O GP de Portugal foi ganho por Marco Bezzecchi (Aprilia), com o espanhol Jorge Martìn (Aprilia) em segundo e Raul Fernandez (Yamaha) em terceiro.
Segue-se a 22.ª e última prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em 2026, em Valência, já no próximo fim de semana.
(em atualização)