Marc Márquez sabia o que dizia quando afirmou que "a pista de Portimão é terrível e não perdoa erros". Este sábado, dia 21 de novembro, durante a corrida sprint do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o piloto espanhol da Ducati caiu sozinho à saída de uma curva e deitou a perder as hipóteses de ser campeão já hoje.

Bastava terminar e amealhar mais dois pontos do que o compatriota da Aprilia, Jorge Martìn, mas a queda adiou a discussão do título para domingo numa pista onde o sete vezes campeão mundial nunca foi feliz. Portimão é uma das duas pistas onde nunca ganhou, nem sequer pontuou.