Marc Márquez cai a duas voltas do fim da corrida 'sprint' e adia decisão do título mundial de MotoGP
Marc Márquez sabia o que dizia quando afirmou que "a pista de Portimão é terrível e não perdoa erros". Este sábado, dia 21 de novembro, durante a corrida sprint do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o piloto espanhol da Ducati caiu sozinho à saída de uma curva e deitou a perder as hipóteses de ser campeão já hoje.
Bastava terminar e amealhar mais dois pontos do que o compatriota da Aprilia, Jorge Martìn, mas a queda adiou a discussão do título para domingo numa pista onde o sete vezes campeão mundial nunca foi feliz. Portimão é uma das duas pistas onde nunca ganhou, nem sequer pontuou.
Matematicamente, Márquez ainda pode ser campeão em Portugal. Para isso teria de vencer, e como Marc não conseguiu ver a bandeira xadrez, Jorge Martín continuar a alimentar a esperança de adiar a consagração o atual campeão.
Com os resultados da corrida sprint, Márquez segurou a liderança, com 55 pontos de vantagem sobre o espanhol da Aprilia (carimbou o título de equipas) e 62 sobre Bezzecchi, quando ainda estão 62 pontos em jogo até ao fim do campeonato.
A corrida sprint foi ganha por Marco Bezzechi, seguido de Raúl Fernandez e Álex Márquez.