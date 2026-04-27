Mais de quatro milhões de bilhetes já vendidos para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028

Mais de quatro milhões de bilhetes já foram vendidos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, anunciou o comité organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, numa primeira fase de vendas que confirmou uma forte procura global e abriu caminho para uma nova etapa de registo destinada aos adeptos interessados em adquirir entradas adicionais.Segundo a organização, espectadores provenientes de 85 países e de todos os estados dos Estados Unidos garantiram bilhetes logo na fase inicial, com especial destaque para a elevada adesão local em Los Angeles e Oklahoma. Este interesse expressivo reforça as expectativas em torno do evento e sustenta a estratégia de disponibilização faseada de entradas até 2028.Entre os dados mais relevantes desta primeira fase está a venda praticamente total dos bilhetes com preço inferior a 100 dólares durante janelas de compra reservadas às comunidades locais. Cerca de meio milhão de bilhetes foram disponibilizados ao valor simbólico de 28 dólares, contribuindo para alargar o acesso do público residente. A nível internacional, os maiores volumes de procura vieram do Reino Unido, Canadá, México e Japão.Outro indicador significativo foi o forte interesse nas competições femininas, que registaram uma taxa de venda de 93%, superando os 88% verificados nas sessões masculinas. Este resultado acompanha a meta histórica de Los Angeles 2028, que será a primeira edição dos Jogos Olímpicos com mais vagas de participação atribuídas a mulheres do que a homens, reforçando o compromisso com a igualdade de género no desporto.Está agora aberto o registo para a segunda fase de venda de bilhetes, cuja nova disponibilização ocorrerá em agosto de 2026. Os interessados podem inscrever-se até 22 de julho de 2026 para participar num sorteio que atribuirá horários específicos de compra. Cada conta poderá adquirir até 12 bilhetes para competições olímpicas, com um limite máximo de quatro para cerimónias. Haverá ainda entradas adicionais para jogos de futebol fora da alocação geral.No total, estima-se que cerca de 14 milhões de bilhetes sejam disponibilizados para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mais de um milhão de entradas olímpicas terão o preço de 28 dólares, quase metade ficará abaixo dos 200 dólares e mais de 75% custará menos de 400 dólares, incluindo finais. Apenas cerca de 5% ultrapassará os 1.000 dólares. O processo de venda dos bilhetes paralímpicos terá início em 2027.Os Jogos Olímpicos de Los Angeles realizam-se entre 14 e 30 de julho de 2028, seguindo-se os Jogos Paralímpicos entre 15 e 27 de agosto do mesmo ano..COI anuncia que só as "mulheres biológicas" podem competir nas competições femininas nos Jogos Olímpicos.Milão-Cortina 2026 quer redefinir os Jogos Olímpicos com aposta forte na sustentabilidade