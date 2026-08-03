Luísa Arco termina em 18.º na plataforma de 10 metros dos Europeus de Saltos para a Água

Luísa Arco terminou esta segunda-feira no 18.º lugar da prova de plataforma de 10 metros dos Campeonatos da Europa de Saltos para a Água, que decorrem em Paris, falhando o apuramento para a final da disciplina.A jovem portuguesa, de 18 anos, totalizou 184,85 pontos nas cinco tentativas da fase de qualificação, tendo conseguido o melhor salto na terceira ronda, avaliado em 52,50 pontos. O resultado deixou-a fora das 12 primeiras classificadas, únicas com acesso à final. Esta é a segunda participação de Luísa Arco em Campeonatos da Europa absolutos, depois da estreia em Belgrado, em 2024, onde foi 16.ª classificada na plataforma de 10 metros e alcançou igualmente o 16.º lugar na prancha de 3 metros. A qualificação foi dominada pela espanhola Ana Carvajal San Miguel, que terminou na liderança com 308,70 pontos, garantindo o primeiro lugar entre as 12 finalistas. A participação portuguesa prossegue esta terça-feira, com Luísa Arco a disputar a qualificação da prova de prancha de 3 metros, marcada para as 11h30 (hora de Lisboa)..Luísa Fragoeiro Arco: “Os saltos para a água são ´bué´ divertidos”