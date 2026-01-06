Luísa Fragoeiro Arco “Os saltos para a água são ´bué´ divertidos”

Vive no Canadá, representa Portugal no plano desportivo e vai estudar e treinar para os Estados Unidos.Luísa Fragoeiro Arco é uma das atletas portuguesas em maior evidência na natação - modalidade de saltos para a água, destacando-se pelos resultados alcançados em competições internacionais e por um percurso desportivo desenvolvido fora de Portugal, em contextos de elevado nível competitivo. Especialista nas provas de plataforma de 10 metros e prancha de 3 metros, a jovem atleta tem vindo a afirmar-se como uma das principais esperanças nacionais da disciplina.“Não gosto dos saltos na prancha de um metro, e ainda para mais não é uma disciplina olímpica. Como estou a investir para ir aos Jogos Olímpicos, é nos 3 metros e na plataforma que estou a trabalhar, contou a DN a jovem atleta.A viver e a treinar no Canadá há 12 anos, Luísa optou desde cedo por um percurso internacional, procurando condições técnicas e competitivas que lhe permitissem evoluir num desporto com expressão limitada em Portugal. Ainda treinou atletismo na escola, mas acabou por optar pelos saltos e explicou como tudo começou: “foram os meus pais que me levaram a experimentar. Eles viam que eu adorava saltar das pranchas das piscinas e fazer ´bombas´ e inscreveram-me”. A integração em centros de treino especializados e a participação regular em provas de alto nível são agora o grande objetivo para a progressão enquanto atleta de alto rendimento, já no escalão sénior. Luísa Arco foi convidada para mudar de país. Vai para os Estados Unidos, onde pretende conciliar os estudos universitários com um programa de treino exigente, integrado no sistema desportivo universitário norte-americano.Luísa vai mudar-se em agosto, para Knoxville, onde irá treinar sob a orientação de Jane Ann Figueiredo, uma das treinadoras mais prestigiadas do mundo - e antiga olímpica por Portugal em Los Angeles 1984.“Quando a Jane me ligou a convidar fartei-me de gritar e de dar pulos. Foi uma alegria. Depois da euforia já falámos várias vezes e fizemos a planificação dos treinos. Vão ser cerca de 5 horas diárias de trabalho, para atingir os objetivos. O apuramento para os Jogos acontece para o ano e eu tenho de estar no meu melhor. Para já estou a tratar de transferência da Universidade, mantendo a frequência no curso de Psicologia”, acrescentou.O momento mais marcante da carreira de Luísa aconteceu em 2023, quando conquistou a medalha de prata na prova de plataforma de 10 metros no Campeonato da Europa de Juniores. Em 2024, a atleta voltou a representar Portugal no Campeonato do Mundo de Juniores, realizado no Rio de Janeiro. Na plataforma de 10 metros, terminou na 19.ª posição, enfrentando algumas das melhores jovens atletas mundiais. Na prova de prancha de 3 metros, ficou próxima do apuramento para a final, evidenciando regularidade e capacidade de competir ao mais alto nível internacional.A partir do momento em que se colocou a hipótese de ser chamada a uma seleção nacional, a jovem optou por competir por Portugal: “contactámos a Federação Portuguesa de Natação e foi muito fácil. Entre o Canadá e Portugal quis sempre representar o meu país”.Para além das grandes competições de seleções, Luísa Fragoeiro Arco tem marcado presença em provas internacionais no continente americano, como a Canada Cup of Diving, onde alcançou um oitavo lugar, reforçando a consistência dos seus resultados fora do circuito europeu.Sabe, que, a partir de agora o nível competitivo é muito mais exigente e por isso admitiu que “nos 10 metros tenho de aprender mais um mergulho e já comecei a treinar. É um pouco difícil, mas estamos a tentar chegar lá. Por enquanto ainda trabalho com o meu treinador de sempre, que ficou feliz por me ver evoluir. Se já gosto do que faço, tenho a certeza de que a experiência futura vai ser ainda melhor. Os saltos para a ºágua são bué divertidos”.A ambição passa também por contribuir para o regresso de Portugal ao panorama olímpico dos saltos para a água, modalidade que exige elevados padrões técnicos, físicos e mentais. “São muitas horas de treino, mas tenho de ficar mais confiante e mais forte. Só assim conseguirei evoluir”, concluiu a jovem nadadora.