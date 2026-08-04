Luísa Arco falha acesso à final da prancha de três metros nos Europeus

Luísa Arco não conseguiu, esta terça-feira, garantir um lugar na final da prova de prancha de três metros dos Campeonatos da Europa de Saltos para a Água, que decorrem em Paris. A atleta portuguesa terminou a fase de qualificação no 21.º lugar, resultado insuficiente para integrar o grupo das 12 finalistas da competição.Depois de, na segunda-feira, ter alcançado o 18.º posto na prova de plataforma de dez metros, a jovem portuguesa voltou a medir forças com algumas das melhores saltadoras da Europa, encerrando a sua participação individual no campeonato continental.Aos 18 anos, Luísa Arco continua a consolidar a presença de Portugal nas principais competições internacionais da modalidade. Esta foi a segunda participação da saltadora em Campeonatos da Europa absolutos, depois da estreia em Belgrado, em 2024, somando mais uma experiência ao mais alto nível competitivo.Com a presença na prancha de três metros, Luísa Arco concluiu a participação individual portuguesa nos Europeus de Saltos para a Água..Luísa Arco termina em 18.º na plataforma de 10 metros dos Europeus de Saltos para a Água