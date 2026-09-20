Lukaku persegue topo da tabela dos que movimentaram mais euros

O mercado de verão de 2026/27 mexeu com a lista dos 10 jogadores que, ao longo da carreira, mais movimentaram dinheiro em transferências. O vice-líder Romelu Lukaku, internacional pela Bélgica, reduziu a diferença para o líder Neymar, jogador do Santos recém-retirado da seleção do Brasil, depois de se transferir do Nápoles para o Fenerbahçe por seis milhões de euros. E o italiano Sandro Tonali entrou para o top-10, ao trocar o Newcastle pelo Tottenham por 117 milhões de euros.Neymar mantém-se no topo com 400 milhões de euros, com Lukaku a somar agora 375,92 milhões de euros. A lenda portuguesa Cristiano Ronaldo, dos sauditas do Al-Nassr, está num distante terceiro lugar com 247 milhões de euros, 128,92 atrás do belga e apenas 900 mil euros à frente do sueco Alexander Isak, quarto da tabela compilada pelo site especializado Sportingpedia.Neymar e Lukaku são os dois únicos jogadores a ultrapassar os 300 milhões de euros em verbas acumuladas, o atleta sul-americano com uma vantagem de 24,08 milhões de euros.Atrás de Isak, que joga pelo Liverpool desde o ano passado, estão o vencedor da Bola de Ouro, o craque francês Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), com 233 milhões de euros, o espanhol Álvaro Morata, do Como, com 229,2, e o segundo português da lista, João Félix, parceiro de CR7 em Riade, com 228,10 milhões de euros - a propósito, só Portugal tem dois jogadores no top-7.Entretanto, os craques franceses empatam com os portugueses no top-10, porque Antoine Griezmann, do Orlando City, é o oitavo da lista num total de 206 milhões de euros envolvidos nas transferências ao longo da carreira. Fecham a tabela Matthijs de Ligt, cujas trocas de clube totalizam 197,5 milhões de euros, e o citado Tonali apenas 3,12 milhões atrás do defesa neerlandês do Manchester United . Todos os 10 estão ainda no ativo, apesar da veterania de Neymar, Lukaku, CR7 ou Griezmann, o que pode indicar mais alterações na lista em breve.Neymar encabeça também a lista das transferências mais caras da história - a célebre passagem do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017 por 222 milhões de euros.No top-10 constam ainda outros protagonistas de transferências históricas, como Ousmane Dembelé, que trocou o Borussia Dortmund pelo Barça no mesmo ano por 140, e Félix, que saiu do Benfica rumo ao Atlético Madrid por 127, em 2019. Mas os “donos” do segundo e do terceiro negócios mais valiosos, o francês Kylian Mbappé (Monaco-PSG por 180 milhões em 2018), atualmente no Real Madrid, e o brasileiro Philippe Coutinho (Liverpool por Barça por 135 milhões no mesmo ano), que acabou de assinar pelo Santos (ver pág. 8), ficam de fora da tabela geral.Para participar neste grupo é necessário trocar muito de clube, como Lukaku e Morata, ambos com 10 mudanças. O Sportingpedia aproveitou, por isso, para listar então os jogadores que mais mudaram de camisola e concluiu que o norueguês Alexander Sørloth, objeto de 11 transferências ao longo da carreira, tem o número mais elevado neste grupo de elite. Outro dado interessante: todos os atletas com oito ou mais transferências na carreira são avançados. .Indústria do futebol já influi no mercado de trabalho britânico