Romelu Lukaku, internacional pela Bélgica
Romelu Lukaku, internacional pela Bélgica
Desporto

Lukaku persegue topo da tabela dos que movimentaram mais euros

Transferido para o Fenerbahçe, o belga já gerou 375,92 milhões em transferências. Mas o brasileiro Neymar ainda lidera. Cristiano Ronaldo é o terceiro a larga distância.
Isaura Almeida
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