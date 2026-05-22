Momento em que Carlo Ancelotti anuncia Neymar como um dos 26 convocados para o Mundial 2026.
Momento em que Carlo Ancelotti anuncia Neymar como um dos 26 convocados para o Mundial 2026.Foto: Rafael Ribeiro.
Desporto

Lobby por Neymar no Mundial foi de deputado a atleta cortado e transformou a convocatória num 'grande circo'

Entre pressão política, apelos de jogadores, interesses comerciais e um evento tratado como espetáculo, o regresso do astro à seleção dividiu o Brasil antes mesmo do início do Mundial.
Nuno Tibiriçá
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