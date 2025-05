Ligação de 7 anos de José Sá com a seleção premiada com titularidade

Roberto Martínez vai entregar a baliza de Portugal a José Sá diante do Liechtenstein (quinta-feira, 19.45, RTP1), no penúltimo jogo do apuramento para o Euro 2024, prova para a qual a seleção já se apurou. O guarda-redes do Wolverhampton será assim o 59.º nono dono da baliza nacional e acrescentará o seu nome à lista dos internacionais portugueses - com ele serão 634, desde 1921.