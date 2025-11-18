Liga Portugal e SportTV pretendem incluir câmaras nos equipamentos dos árbitros

A Liga Portugal e a Sport TV pretendem introduzir a Ref Cam (Referee Camera) nos jogos da I Liga. A ideia é valorizar o jogo enquanto produto televisivo, com recurso às mais inovadoras práticas de recolha de imagem em jogos de futebol e, dessa forma, "continuar a posicionar o futebol português na vanguarda tecnológica", segundo se pode ler no comunicado da entidade liderada por Reinaldo Teixeira.A utilização de câmaras de vídeo no equipamento dos árbitros "enriquece significativamente as transmissões televisivas e começa a ser praticada em algumas das principais ligas de futebol".O árbitro Jarred Gillett foi o primeiro a usar a Ref Cam durante um jogo da Premier League, a 6 de maio de 2024, num jogo do Manchester United com o Crystal Palace. A câmera esteve acoplada ao sistema de comunicação utilizado pelo árbitro para conversar com os outros membros da equipa de arbitragem e VAR.Também a Bundesliga já testou o sistema, oferecendo aos adeptos uma visão imersiva das partidas de futebol através dos olhos do árbitro da partida entre o Eintracht Frankfurt e o Wolfsburgo, em março de 2024.E no verão passado, a FIFA também autorizou a sua utilização no Mundial de Clubes, de forma experimental. “Superaram as expectativas”, afirmou Pierluigi Collina, presidente do Comité de Árbitros do organismo mundialPara que isso deixe de ser apenas uma ideia e posso ser concretizada em Portugal, o organismo que tutela as competições profissionais vai desenvolver as diligências necessárias junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.