Liga Europa. Vítor Pereira desafia um FC Porto imune a ex-técnicos

O Futebol Clube do Porto recebe esta quinta-feira (20h00, Sport TV 5) o Nottingham Forest no Estádio do Dragão, em embate dos quartos de final da Liga Europa. As meias-finais da prova são uma realidade que os azuis e brancos não conhecem desde 2011, quando levantaram o troféu com Villas-Boas ao leme. Jogam com o Forest, que há 30 anos não marcava presença numa fase tão adiantada da prova.Os ingleses foram comandados por Nuno Espírito Santo dois anos, chegaram à Liga Europa pelo sétimo lugar em 2024/25 - a um ponto da Champions - e são, tal como os dragões, duas vezes campeões europeus. Nesta segunda prova europeia da UEFA haverá o aliciante de o FC Porto reencontrar-se com Vítor Pereira. O técnico adjunto de Villas-Boas herdou o lugar vago quando este seguiu para o Chelsea e, apesar de críticas internas, foi bicampeão, consolidando um registo impressionante no campeonato, com mais de 50 jogos sem perder. O golo de Kelvin que fez Jorge Jesus ajoelhar em pleno Dragão há mais de uma década é momento icónico do futebol nacional.Desde que há Estádio do Dragão, 19 foram os embates com antigos treinadores do FC Porto e só Luís Castro, em 2018/19, comandou o Vitória de Guimarães a um triunfo por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0 contra Sérgio Conceição. Portanto, internacionalmente, o Dragão tem sido uma muralha impenetrável para antigos técnicos, José Mourinho e André Villas-Boas que o digam. O Special One perdeu duas vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões comandando o Chelsea e em 2007 empatou na primeira mão dos oitavos de final, resolvendo depois a eliminatória em Stamford Bridge.Na Liga dos Campeões de 2020/21, o Marselha de André Villas-Boas saiu derrotado por 3-0 do Dragão, num regresso marcado por alguma animosidade.O Nottingham só encontrou numa ocasião o FC Porto e foi esta época com uma vitória por 2-0, no City Ground, com golos de penálti, na fase de liga da prova. Na altura, Farioli perdia pela primeira vez como treinador do FC Porto, já em outubro. Vítor Pereira vai com nove jogos no Forest e venceu três. O 3-0 em Londres frente ao Tottenham deu sequência ao empate com o candidato ao título Man. City, o que dá confiança para a equipa que está três pontos acima da zona de despromoção. “Está muito claro o nível do adversário e o papel que o Vítor tem no clube. Escreveu páginas importantes no FC Porto. Teremos de estar no nosso melhor para competirmos na nossa melhor versão contra uma equipa que pode ganhar a prova. Estão num momento positivo desde a chegada do Vítor. E claro que todos estes elementos vão forçar-nos a colocar a nossa melhor versão dentro de campo para podermos competir frente a um adversário que já conhecemos”, perspetivou Farioli, confirmando que Rodrigo Mora está disponível para jogar, embora reservando o “segredo” quanto ao onze."O FC Porto está num momento forte, estão unidos, com o treinador e o presidente. Será um jogo difícil, especial para mim. É o meu regresso ao Dragão depois de tantos anos. Com todo o respeito, máxima gratidão, que me vai acompanhar sempre, vimos cá para fazer o nosso trabalho, para vencer o jogo. Não há nenhum treinador que prepare o jogo para perder. Preparei-o para competir e para ganhar. Quero ver um grande jogo", garantiu Vítor Pereira horas depois. .Liga Europa. FC Porto garante quartos de final após nova vitória sobre Estugarda.Nice e Ajax assombram Francesco Farioli e o FC Porto na reta final do campeonato.Vítor Pereira é o novo treinador do Nottingham Forest