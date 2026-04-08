Vítor Pereira agora orienta o Nottingham.
Vítor Pereira agora orienta o Nottingham.D.R.
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Liga Europa. Vítor Pereira desafia um FC Porto imune a ex-técnicos

Desde que há Estádio do Dragão nunca um antigo treinador azul e branco derrubou o clube na Europa. Farioli avisa para as mudanças que o português bicampeão no FC Porto efetuou no Nottingham.
Frederico Bártolo
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