Liga Europa. FC Porto garante quartos de final após nova vitória sobre Estugarda

O FC Porto confirmou hoje o apuramento para os quartos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer novamente o Estugarda, por 2-0, em jogo da segunda mão dos ‘oitavos’, disputado no Estádio do Dragão.Uma semana após o triunfo por 2-1 na Alemanha, os ‘azuis e brancos’ consumaram a passagem com golos de William Gomes (21 minutos) e Victor Froholdt (72), para participarem nos ‘quartos’ da segunda competição da UEFA pela quinta vez.A formação portista atingiu aquela fase da prova em 2000/01, 2002/03, 2010/11 e 2013/14, tendo conquistado o troféu em 2003, ainda sob a designação de Taça UEFA, e 2011, já como Liga Europa.Na próxima ronda, o FC Porto vai reencontrar o seu antigo treinador Vítor Pereira e os ingleses do Nottingham Forest, com o qual se cruzaram na fase de liga, jogando a primeira mão no Estádio do Dragão, a 9 de abril, e a segunda em Inglaterra, no dia 16 do mesmo mês..FC Porto quer confirmar apuramento frente ao Estugarda com “mentalidade de 0-0”