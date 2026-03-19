William Gomes foi um dos autores dos golos do FC Porto
William Gomes foi um dos autores dos golos do FC Porto JOSE COELHO/LUSA
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Liga Europa. FC Porto garante quartos de final após nova vitória sobre Estugarda

A vitória por 2-0 garantiu a passagem aos quartos de final, onde o FC Porto vai encontrar o Nottingham Forest, de Vítor Pereira. O jogo da primeira mão vai ser no Dragão, a 9 de abril.
DN/Lusa
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O FC Porto confirmou hoje o apuramento para os quartos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer novamente o Estugarda, por 2-0, em jogo da segunda mão dos ‘oitavos’, disputado no Estádio do Dragão.

Uma semana após o triunfo por 2-1 na Alemanha, os ‘azuis e brancos’ consumaram a passagem com golos de William Gomes (21 minutos) e Victor Froholdt (72), para participarem nos ‘quartos’ da segunda competição da UEFA pela quinta vez.

A formação portista atingiu aquela fase da prova em 2000/01, 2002/03, 2010/11 e 2013/14, tendo conquistado o troféu em 2003, ainda sob a designação de Taça UEFA, e 2011, já como Liga Europa.

Na próxima ronda, o FC Porto vai reencontrar o seu antigo treinador Vítor Pereira e os ingleses do Nottingham Forest, com o qual se cruzaram na fase de liga, jogando a primeira mão no Estádio do Dragão, a 9 de abril, e a segunda em Inglaterra, no dia 16 do mesmo mês.

William Gomes foi um dos autores dos golos do FC Porto
FC Porto quer confirmar apuramento frente ao Estugarda com “mentalidade de 0-0”
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