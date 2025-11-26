Liga Europa. Farioli espera um jogo muito físico no reencontro com o Nice

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, afirmou esta quarta-feira, 26 de novembro, que os franceses do Nice valem mais do que os resultados recentes indicam, na antevisão ao encontro da quinta ronda da fase de liga da Liga Europa, que se realiza esta quinta-feira.O técnico italiano reencontrará o emblema que orientou na época 2023/24, sendo por isso um profundo conhecedor do próximo adversário portista, que atravessa dificuldades e ainda não somou qualquer ponto na prova europeia.Em conferência de imprensa no Olival, Farioli destacou o percurso do seu homólogo do Nice, Franck Haise. "Analisámos o Nice com o respeito que merece. É uma equipa muito boa, treinada por um dos melhores técnicos franceses da última década. Fez um período bastante positivo no Lens, ao subir de divisão e depois quase ser campeão frente ao Paris Saint-Germain. Realizou um grande trabalho no Nice e levou a equipa às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões”, enalteceu.Farioli espera um jogo "muito físico", no qual os duelos individuais e as transições podem ser decisivos. "O jogo vai ser muito físico, contra uma equipa que defende homem a homem. Haverá muitos duelos e possibilidades de transições para os dois lados. É esse o estilo com que defrontam todos os adversários. Será um jogo aberto entre duas equipas a procurar vencer", projetou.Para o treinador do FC Porto, a "ideia de jogo" e a "cultura" do Nice estão muito vincadas, pelo que não prevê maiores cautelas do adversário por jogar no Estádio do Dragão, perante um dos teóricos favoritos à conquista da Liga Europa.Jan Bednarek, que falhou o encontro de sábado, frente ao Sintrense (3-0), para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, estará disponível para o duelo europeu."É bom ter os jogadores de volta. Os últimos 10 dias foram muito positivos, porque recuperámos todos, à exceção do Nehuén Pérez. Temos o Luuk [de Jong], o Victor [Froholdt] e o Jan [Bednarek], o que é muito importante para o jogo de amanhã [quinta-feira], de modo a termos a equipa envolvida, com todos disponíveis", constatou.Farioli destacou ainda a presença de cinco jogadores da formação portista na seleção portuguesa de sub-17, que disputa na quinta-feira a final do Campeonato do Mundo do escalão, frente à Áustria, no Qatar."Será uma grande oportunidade de terem uma excelente experiência e conquistarem um título muito importante. É notável termos cinco jogadores estáveis na equipa inicial, sendo que dois deles já treinam connosco. Estamos felizes por acompanhá-los e apoiá-los", disse.Samu, que também marcou presença na conferência de imprensa, foi apontado pelo treinador como um exemplo do atual "espírito de equipa" patente no balneário portista."O Samu apanhou dois cartões amarelos por celebrar golos de colegas de equipa: um do Luuk [de Jong] e outro do Deniz [Gül]. Numa das vezes estive quase a discutir com ele por excesso de entusiasmo, mas é este o ambiente que temos de ter", revelou. O avançado espanhol ainda não marcou nesta edição da Liga Europa, depois dos seis golos apontados na época passada, mas garantiu não estar preocupado."É verdade que ainda não marquei. Fico mais feliz quando o faço, mas o mais importante é que a equipa ganhe. Os avançados vivem de golos, mas vencendo fico contente. Estarei tranquilo, dando tudo em campo como sempre", afirmou Samu.O jogador recusou apontar favoritismos para o encontro e considerou positivo o recente regresso de Luuk de Jong, com quem disputa a titularidade no centro do ataque, e diz ter muito a aprender.O FC Porto, 14.º classificado da fase de liga da Liga Europa, com sete pontos, recebe o Nice, 35.º e penúltimo, ainda sem pontos, a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, sob arbitragem do esloveno Matej Jug. .Sporting visita o Santa Clara na Taça de Portugal. Quartos de final podem ter um FC Porto-Benfica .Villas-Boas diz que o FC Porto está em "pré-aviso" sobre próximas arbitragens