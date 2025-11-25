Sporting visita o Santa Clara na Taça de Portugal. Quartos de final podem ter um FC Porto-Benfica

O Sporting vai aos Açores jogar com o Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal, de acordo com o resultado do sorteio realizado esta terça-feira, 25 de novembro.Na eliminatória marcada para os dias os dias 16 e 18 de dezembro, destaque para o FC Porto que recebe o Famalicão, enquanto o Benfica visita o Farense, da II Liga. Curiosamente os vencedores destes dois jogos vão defrontar-se nos quartos de final, cujo emparelhamento também já foi definido. Ou seja, entre os duas 11 e 15 de janeiro poderá realizar-se no Estádio do Dragão um clássico entre FC Porto e Benfica.Por sua vez, o vencedor do Santa Cara-Sporting irá receber nos quartos de final o apurado do confronto entre V. Guimarães e AVS.Eis a lista completa dos jogos dos oitavos de final:Lusitano de Évora-FafeCasa Pia-TorreenseFC Porto-FamalicãoVila Meã-U. LeiriaCaldas-Sp. BragaFarense-BenficaSanta Clara-SportingV. Guimarães-AVSO emparelhamento dos jogos dos quartos de final é o seguinte:FC Porto/Famalicão - Farense/BenficaCasa Pia/Torreense - Vila Meã/U. LeiriaLusitano de Évora/Fafe - Caldas/Sp. BragaSanta Clara/Sporting - V. Guimarães /AVS