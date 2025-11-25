Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sporting visita o Santa Clara na Taça de Portugal. Quartos de final podem ter um FC Porto-Benfica
Sporting visita o Santa Clara na Taça de Portugal. Quartos de final podem ter um FC Porto-Benfica

O sorteio realizado esta terça-feira definiu que nos oitavos de final os dragões recebam o Famalicão e os encarnados visitem o Farense.
O Sporting vai aos Açores jogar com o Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal, de acordo com o resultado do sorteio realizado esta terça-feira, 25 de novembro.

Na eliminatória marcada para os dias os dias 16 e 18 de dezembro, destaque para o FC Porto que recebe o Famalicão, enquanto o Benfica visita o Farense, da II Liga. Curiosamente os vencedores destes dois jogos vão defrontar-se nos quartos de final, cujo emparelhamento também já foi definido. Ou seja, entre os duas 11 e 15 de janeiro poderá realizar-se no Estádio do Dragão um clássico entre FC Porto e Benfica.

Por sua vez, o vencedor do Santa Cara-Sporting irá receber nos quartos de final o apurado do confronto entre V. Guimarães e AVS.

Eis a lista completa dos jogos dos oitavos de final:

Lusitano de Évora-Fafe

Casa Pia-Torreense

FC Porto-Famalicão

Vila Meã-U. Leiria

Caldas-Sp. Braga

Farense-Benfica

Santa Clara-Sporting

V. Guimarães-AVS

O emparelhamento dos jogos dos quartos de final é o seguinte:

FC Porto/Famalicão - Farense/Benfica

Casa Pia/Torreense - Vila Meã/U. Leiria

Lusitano de Évora/Fafe - Caldas/Sp. Braga

Santa Clara/Sporting - V. Guimarães /AVS

