Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Liga de futebol discute centralização em reunião com Autoridade da Concorrência
Desporto

Liga de futebol discute centralização em reunião com Autoridade da Concorrência

Encontro teve como objetivo conhecer a análise da AdC à proposta submetida em abril pelo organismo presidido por Reinaldo Teixeira, 11 meses antes da data limite.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu-se esta terça-feira, 25 de novembro, com a Autoridade da Concorrência (AdC) em Lisboa, no decurso da centralização dos direitos audiovisuais dos jogos da I e II Ligas, após apresentar uma proposta de regulamento de comercialização.

Numa nota enviada à agência Lusa, a LPFP informou que o encontro teve como objetivo conhecer a análise da AdC à proposta submetida em abril pelo organismo presidido por Reinaldo Teixeira, 11 meses antes da data limite, à qual se têm seguido várias reuniões.

“Está dado mais um passo, foi uma reunião positiva e enquadrada no processo de análise da AdC, que tem tido uma postura muito profissional e eficiente ao longo deste processo. Foram-nos sugeridos alguns ajustes, que a Liga vai dar por concluídos no decorrer do próximo mês”, analisou Reinaldo Teixeira, em declarações reproduzidas pelo organismo.

Liga de futebol discute centralização em reunião com Autoridade da Concorrência
Diretor-executivo da Liga: “O Benfica tem sido muito relevante na centralização dos direitos audiovisuais”

Além do seu líder máximo, a LPFP esteve representada na reunião pelo diretor-executivo André Mosqueira do Amaral, e por Luís Vicente, consultor do organismo neste processo, além de representantes do bicampeão nacional Sporting, dos também primodivisionários FC Porto, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Alverca e do Leixões, da II Liga.

A centralização dos direitos audiovisuais é um dos temas na agenda da próxima Cimeira de Presidentes, que se realiza em 04 de dezembro, no Porto, com o compromisso de a LPFP apresentar a chave de repartição de receitas aos 33 emblemas dos dois escalões profissionais - 18 do escalão principal e 15 do segundo, com exceção das equipas B de Sporting, Benfica e FC Porto.

Liga de futebol discute centralização em reunião com Autoridade da Concorrência
Benfica pede suspensão imediata do processo de centralização dos direitos televisivos
Liga Portugal
Autoridade da Concorrência
centralização dos direitos audiovisuais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt