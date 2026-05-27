Liga Conferência. Crystal Palace conquista primeiro título europeu da história ao vencer o Rayo Vallecano

Os ingleses do Crystal Palace conquistaram esta quarta-feira, 27 de maio, o primeiro troféu europeu da sua história ao vencerem os espanhóis do Rayo Vallecano, por 1-0, na final da Liga Conferência disputada em Leipzig, na Alemanha.Um golo do avançado francês Jean-Phillippe Mateta aos 51 minutos, que aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes argentino Augusto Batalla para fazer o golo que decidiu a partida.Este é, no entanto, o segundo titulo europeu do treinador dos londrinos, o austríaco Oliver Glasner, que em 2021/22 venceu a Liga Europa ao serviço do Eintracht Frankfurt, no desempate por penáltis frente ao Rangers, após empate 1-1.O Rayo Vallecano, que disputava pela primeira vez uma prova da UEFA, falhou a conquista do segundo troféu da sua história, uma vez que o clube dos arredores de Madrid tem apenas no seu palmarés um título de campeão da II Divisão espanhola.Este é o segundo troféu da UEFA conquistado por equipas inglesas, depois de o Aston Villa ter vencido a Liga Europa. No sábado, a Premier League pode fazer o pleno se o Arsenal vencer o PSG na final da Liga dos Campeões.