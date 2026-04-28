Leonel Pontes, diretor técnico na China: “Vou voltar ao banco mais experiente e preparado”
Arquivo Leonel Pontes
Desporto

Leonel Pontes, diretor técnico na China: “Vou voltar ao banco mais experiente e preparado”

Há quase três anos no Shanghai Shenhua, o treinador português analisa a atualidade de FC Porto, Sporting e Benfica, comenta a subida do Marítimo e projeta as hipóteses de Portugal no Mundial.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
seleção nacional
treinador
Campeonato nacional
Leonel Pontes
Diretor técnico
Diário de Notícias
www.dn.pt