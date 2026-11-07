Lando Norris consegue a 'pole position' sob chuva em Interlagos

Lando Norris garantiu a pole position para o Grande Prémio de São Paulo numa sessão de qualificação fortemente condicionada pela meteorologia, acentuada variação de aderência e sucessivas paragens no Autódromo José Carlos Pace.

O programa da tarde começou logo com atraso, precisamente devido à chuva intensa que alagou vários setores do traçado paulista e obrigou a direção de corrida a adiar o início dos trabalhos até estarem reunidas condições mínimas de segurança e visibilidade.

As condições de toda a sessão foram de tal forma variáveis que pouco depois de a sessão ter finalmente arrancado houve nova interrupção por bandeira vermelha no Q1 paralisou a ação em pista durante quase hora e meia devido à acumulação de água, tornando a leitura tática e a transição entre pneus de chuva extrema e intermédios determinantes.

Na derradeira fase, aos comandos do McLaren, o piloto britânico acabou por assinar a volta mais rápida no Q3 com o registo de 1:27.470, batendo a concorrência direta na fase em que o asfalto ainda estava em condições de fazer voltas rápidas com pneus intermédios, numa altura em que a chiva voltava a cair com mais intensidade (a bandeira de xadrez assinalando o fim da qualificação foi mostrada sem qualquer carro em pista).

George Russell alcançou a segunda marca com 1:27.674, a 0.204 segundos de Norris, enquanto Andrea Kimi Antonelli fechou o trio da frente em pista com 1:28.095, a 0.625 segundos do topo.

Charles Leclerc colocou o Ferrari no quarto posto com 1:28.289, seguido à risca por Liam Lawson, da Racing Bulls, com 1:28.321.

Apesar do desempenho cronometrado, a composição final da grelha de partida para domingo sofre uma recomposição devido a sanções mecânicas aplicadas pelos comissários da FIA.

Russell perde cinco posições por ter estreado o sexto motor de combustão interna (ICE) do ano no seu Mercedes, caindo para o sétimo lugar.

Leclerc é ainda mais penalizado, averbando um recuo de dez posições pela introdução do quinto ICE no monolugar do seu Ferrari, o que o remete para o 14.º lugar de partida.

Em resultado direto destas correções regulamentares, o italiano Andrea Kimi Antonelli é promovido à primeira linha ao lado de Norris, ao passo que Liam Lawson herda a terceira posição e Nico Hülkenberg, da Audi, ascende ao quarto lugar.

O guião da qualificação ficou igualmente condicionado pela estratégia defensiva adotada pela Red Bull com Max Verstappen. Sabendo de antemão que teria de arrancar da cauda do pelotão devido a uma penalização acumulada de 30 lugares pela substituição integral da sua unidade motriz, o piloto neerlandês limitou-se a cumprir a rodagem mínima de segurança no Q1. No Q2, a equipa optou por poupar mecânica e pneus, mantendo Verstappen na garagem sem registar qualquer volta lançada.

A decisão tornou-se irreversível quando um despiste de Rafael Câmara, no Haas, acionou nova bandeira vermelha a escassos 41 segundos do final da ronda intermédia, selando a eliminação precoce do tetracampeão.

Para a corrida de domingo, o cenário meteorológico promete manter o pelotão sob pressão redobrada. A aproximação de uma frente fria à região metropolitana de São Paulo deverá provocar uma queda abrupta dos termómetros, com as temperaturas a oscilarem entre os 13°C e os 19°C à hora da partida. Os boletins meteorológicos apontam para céu muito encoberto e uma probabilidade de precipitação em torno dos 40%, prevendo-se aguaceiros intermitentes que podem voltar a baralhar as estratégias de pneus e a gestão de temperatura dos compostos logo desde a volta de abertura.