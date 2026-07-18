Kimi Antonelli conquista a Pole Position em Spa-Francorchamps

Andrea Kimi Antonelli garantiu este sábado (18 de julho) a pole position para o Grande Prémio da Bélgica de 2026. O piloto italiano da Mercedes rodou em 1:44.361, assegurando o primeiro lugar da grelha ao bater Max Verstappen (Red Bull) por 0,317 segundos.Lando Norris registou a terceira marca mais rápida da sessão ao volante do seu McLaren (+0,440s), mas o britânico terá uma tarefa complicada na corrida de amanhã devido a uma penalização de 10 posições na grelha de partida. Beneficiando desta situação para subir posições na partida oficial estarão George Russell (Mercedes), que fechou o dia com o quarto tempo, seguido de perto pela dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O top 10 ficou completo com Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull).Lando Norris recebeu a penalização de 10 lugares na grelha do Grande Prémio da Bélgica devido à introdução de uma unidade eletrónica de controlo (power electronics) adicional no seu McLaren, ultrapassando o limite regulamentar permitido por época. A McLaren optou por assumir estrategicamente este castigo em Spa-Francorchamps por ser um circuito que tradicionalmente oferece excelentes oportunidades de ultrapassagem (facilitando uma corrida de recuperação) e para permitir que o piloto britânico passe a beneficiar da mais recente atualização de componentes fornecida pela Mercedes para o resto do campeonato.