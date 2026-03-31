Judoca Jorge Fonseca enfrenta terceira lesão grave em nove meses e falha oitavo europeu da carreira
FOTO: Filipe Amorim / Global Imagens
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Judoca Jorge Fonseca enfrenta terceira lesão grave em nove meses e falha oitavo europeu da carreira

Fratura de dedo mindinho impede o medalhado olímpico de ajudar Portugal nos Europeus de Tbilisi. Há cinco anos que o judoca procura voltar a sorrir num pódio continental.
Isaura Almeida
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Judo
Jorge Fonseca
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