Judoca Jorge Fonseca enfrenta terceira lesão grave em nove meses e falha oitavo europeu da carreira

Ainda não é desta que Jorge Fonseca vai lutar pelo ouro europeu. O judoca do Sporting sofreu uma fratura exposta no dedo mindinho de um pé já durante o estágio para os Europeus de Judo, que irão decorrer entre 15 e 19 de abril, em Tbilisi. Cinco anos depois de surpreender o mundo do judo e os portugueses com um duplo título mundial (2019 e 2021) e uma medalha olímpica (bronze, em Tóquio2020), o atleta continua a travar grandes duelos com os problemas físicos. Conhecido pela alegria e resiliência, tendo superado um cancro na juventude antes de se sagrar bicampeão mundial, o 22.º do ranking mundial na categoria -100 Kg, volta a enfrentar uma paragem por lesão, ficando assim arredado de mais um Europeu, prova em que só por uma vez, em Praga, em 2020, conseguiu ser minimamente feliz, subindo ao último lugar do pódio. Em 12 Campeonatos da Europa possíveis, desde que passou a ser selecionado para a equipa nacional de judo, Jorge Fonseca (33 anos), falhou oito europeus devido a lesão.Depois da eliminação precoce nos Mundiais de Budapeste, em junho de 2025, o medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 enfrentou mais duas gravíssimas lesões, que o afastaram dos tatamis durante oito meses, tendo voltado ao Circuito Mundial no passado mês de março. O judoca competiu no Grand Prix de Upper, em Linz (Áustria), entre 6 e 8 de março, e subiu ao pódio. Após os festejos e o tradicional beijo na medalha de bronze, Jorge Fonseca fez questão de lembrar que esteve oito meses ausente devido a problemas físicos no joelho e no peito, tendo mesmo estado incapacitado para o treino durante meio ano, e por isso o pódio na prova austríaca lhe sabia ouro.Na altura, numa entrevista ao jornal A Bola dizia que não queria pensar no Europeu de Judo ou no apuramento para Los Angeles2028. “Só peço para não ter lesões e voltar a conseguir treinar e competir como desejo para estar ao nível das competições em que irei participar. Passei muito tempo fora do judo e isso para mim foi demasiado mau. A melhor medalha que posso conseguir é superar o tempo que tive fora dos tapetes, porque foi demasiado e as lesões são das piores coisas que existem”, desabafou o medalhado olímpico que volta a ter de enfrentar uma longa paragem.O judoca ficou em Tbilisi, após o Grand Slam que decorreu da capital georgiana, que decorreu entre 20 e 22 de março, tal como outros judocas portugueses, para prepara a presença no Campeonato da Europa, tendo-se lesionado gravemente. "O Jorge sofreu uma fratura exposta no dedo mindinho de um pé e vai ser operado", disse, à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina, confirmando a ausência do atleta nos europeus.A ausência de Jorge Fonseca (bicampeão mundial (2019 e 2021), bronze olímpico (2021) e bronze europeu (2020) nos Europeus segue-se à de Taís Pina (-70 kg), que sofreu uma lesão no dedo médio da mão esquerda e que também obriga a cirurgia. Catarina Costa (-48 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg) também recuperam de lesões.A seleção nacional de judo fica assim privada nos Europeus de quatro judocas olímpicos, três dos quais com medalhas na prova continental e dois deles medalhados olímpicos e mundiais. As muitas baixas reduzem a comitiva portuguesa nos próximos Europeus a oito judocas, com os olímpicos João Fernando (-81 kg), Bárbara Timo (-70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) a serem os mais experientes entre os inscritos.A seleção conta ainda com Bernardo Tralhão (-60 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), Diogo Brites (+100 kg) e Maria Siderot (-52 kg).isaura.almeida@dn.pt